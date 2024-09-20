هل يجوز الكفالة في القضايا المدنية ؟

ورد سؤال من قارئة تقول فيه:

إذا الشخص عليه قضية مدنية، هل يجوز له انه يقدم الاستئناف على الحكم ؟ ، ويتكفل لأجل سداد مبلغ يصل إلى 90 ألف درهم ؟

الإجابة

يجيب المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف:

إذا كان الحكم بمثابة حضوري أي لم يكن قد تم الحضور أمام المحكمة وقيمة الدعوى تجاوز 50000 درهم ، يجوز استئنافه وتقديم طلب بملف التنفيذ بوقف الإجراءات لحين الفصل في الاستئناف ، وفي هذه الحالة يصدر قاضي التنفيذ قراره بوقف التنفيذ مع إيداع كفالة مثل جواز السفر أو تقديم كفيل يتمتع بالملاءة أو بدون كفالة حسب تقدير القاضي.

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