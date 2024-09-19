شاطئ

طالب روّاد شاطئ كورنيش الفجيرة المسؤولين في البلدية بالنظر في ظاهرة ترك العديد من روّاد المناطق الشاطئية نفاياتهم في مكانها دون جمعها في أكياس وإلقائها في الحاويات المخصصة، ما يمثل سلوكاً غير حضاري يشوّه المنظر العام ويضر بالبيئة، مستهجنين استمرار البعض في ترك النفايات على الرغم من حملات التوعية المتكررة، وتسجيل مخالفات.

سرعة

لاحظ مرتادو طريق (سيح شعيب - سويحان) تهور بعض السائقين أثناء قيادتهم مركباتهم على الطريق، حيث يتجاوزون حد السرعة المسموح به، ما يعرض حياتهم وحياة الآخرين لحوادث خطرة، مطالبين الجهات المعنية بتكثيف أجهزة الرادار ودوريات المرور على طول الطريق، لاسيما أنه يتميز بكثافة حركة الشاحنات عليه.

تسول

دعا قراء إلى تكثيف حملات التفتيش على بعض تقاطعات الشوارع الرئيسة، والمناطق المحيطة بالمراكز التجارية الكبرى، للحد من انتشار متسولين يختارون مثل هذه المناطق لاستدرار عطف الناس، بذريعة العلاج من مرضٍ ما أو عدم القدرة على دفع إيجار السكن، وعدم إمكانية توفير طعام لأطفالهم، وغيرها من الحجج.

مركبات

أكد قراء أهمية توسيع مواقف السيارات في مضمار القدرة للدراجات الهوائية، حيث يكثر إيقاف المركبات بشكل كبير في الفترة الصباحية على طرف الطريق بعد الدوار مباشرةً باتجاه مشروع الميرا، ما يشكل إرباكاً للسائقين.