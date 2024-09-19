راحة المستخدم.. الهدف الأول لتكامل وسائل النقل الجماعي

أكد مشاركون في جلسة «أنظمة النقل الذكية خارج الطريق، التكامل بين وسائل النقل» ضمن وقائع المؤتمر الـ30 لأنظمة النقل الذكية، الذي تستضيفه هيئة الطرق والمواصلات بدبي في الفترة من 16 إلى 20 سبتمبر الجاري، أن تحقيق أي نوع من التكامل في وسائل النقل الجماعي، يجب أن يستند إلى سلامة وراحة المستخدمين، لأن الهدف من هذا التوجّه المهم، هو الوفاء باحتياجات روّاد النقل الجماعي، وضمان سلامتهم. وأكدت المستشار الرئيس للشؤون العلمية بدائرة النقل في المملكة المتحدة، سارة شاربلز، أن العمل المستمر على تحقيق التكامل في وسائل النقل الجماعي لا يخلو من تحديات، ولكن يجب تحويل هذه التحديات إلى فرص مفيدة تقود إلى تحقيق نوع من الرفاهية الاقتصادية للمجتمع.

وأشادت مدير عام في وزارة المواصلات والتنقل بمدينة هامبورغ الألمانية، تينا فاغنر، بتنوع أنظمة النقل الذكية في دبي، موضحة أنه «يعزز سلامة مستخدمي الطرق وانسيابية الحركة المرورية في الإمارة».

وأكدت ضرورة الاهتمام بوسائل النقل المرنة، مثل الدرّاجات والسكوترات، وتوسيع مساراتها، لأنها مهمة في تحقيق مثل هذا التكامل.

وقال مدير مكتب البحث والتطوير والتكنولوجيا في دائرة النقل بالولايات المتحدة الأميركية، الدكتور فراس إبراهيم، «يجب أن يكون التكامل بين وسائل النقل بمختلف أنواعها متناسقاً مثل أوركسترا».

وأكد الرئيس التنفيذي لرابطة صناعة تقنية المعلومات مع وسائل الاتصالات (Telematics) في تايوان، مين فينغ وو، ضرورة تكامل التقنيات الحديثة أولاً، ومن ثم العمل على إدراجها في وسائل النقل الجماعي، لتحقيق التكامل بينها.