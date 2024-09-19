تفاعل مجتمعي استثنائي على منصة «اقتراحات تسمية الشوارع» بدبي

شهدت منصة «اقتراحات تسمية الشوارع»، التي أطلقتها بلدية دبي، ممثلة في لجنة تسمية الطرق في إمارة دبي، تفاعلاً استثنائياً من أفراد المجتمع، حيث تجاوز عدد المقترحات المقدمة خلال الشهرين الماضيين حاجز الـ7000 اقتراح، بمتوسط يومي يزيد على 120 اقتراحاً. وتميزت هذه المقترحات بتنوعها الغني الذي عكس التراث الثقافي والطبيعي لدبي، وشملت أسماء مستوحاة من طبيعة الدولة المتفردة، وأخرى من تراثها الأصيل، بالإضافة إلى مسميات تعبّر عن الاستدامة البيئية، وتعكس مدى إبداع المجتمع وتنوّع أفكاره في إضفاء طابع فني وثقافي على هوية الإمارة.