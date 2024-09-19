1818 منشأة مخالفة لقرارات التوطين منذ منتصف 2022

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، أن منظومتها الرقابية تمكنت من ضبط 1818 منشأة خاصة، عينت 2784 مواطناً، وثبتت مخالفتها لقرارات التوطين من خلال محاولة التحايل على مستهدفاته، عبر التوطين الصوري، منذ منتصف عام 2022.

وأكدت الوزارة التعامل بحزم مع الممارسات السلبية الرامية إلى التهرب من تحقيق التزامات التوطين وفق القانون.

ودعت إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات وقرارات التوطين، عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة وموقعها الإلكتروني.

وبيّنت أن الإجراءات التي يتم اتخاذها بحق المنشأة المخالفة تشمل فرض غرامة إدارية تراوح قيمتها بين 20 ألفاً و500 ألف درهم، والإحالة إلى النيابة العامة، وفقاً لجسامة المخالفة.

وتخفيض تصنيف المنشأة إلى الفئة الدنيا ضمن تصنيفات الوزارة، ومطالبتها بالمساهمات المستحقة، إضافة إلى استيفاء نسب التوطين المقررة.