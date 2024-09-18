«الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة» تفتح باب التسجيل لحج 2025

أفادت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، في إطار استعداداتها المبكرة واستراتيجيتها التي تتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة بتوفير خدمات ذكية لإسعادِ المتعاملين، تعلن عن فتح باب التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لعام 1446هـ / 2025 مـ، من خلال منصاتها الرقمية الموقع الرسمي للهيئة http://AWQAF.GOV.AE أو عن طريق التطبيق الذكي للهيئة AWQAFUAE .

ودعت الراغبين في أداء فريضة الحج المبادرة بالتسجيل عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للهيئة في الفترة من تاريخ 91/9/2024م، وحتى تاريخ 30/9/2024م.

وأكدت الهيئة أن من شروط الحصول على تصريح الحج للموسم القادم أن يكون المتقدمُ من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وألا يقل عمر المتقدم عن 12 عاماً، و أن يكون المتقدم لم يحج خلال آخر 5 مواسم حج، مبينةً أنه ووفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2018م بشأن نظام الحج والعمرة، تكون الأولوية في منح تصاريح الحج لمن لم يسبق له الحج من أصحاب الهمم، وأصحابِ الأمراض المستعصية، والأكبر سناً، والمحارم والمرافقين ممن تنطبق عليهم الشروط، مع مراعاة من لهم أسبقية التسجيل في النظام الإلكتروني، كاشفة أن حصةَ الدولة لموسم الحج القادم 1446هـ "6228 " حاجًا تم تخصيصها من قبل من الجهات المسؤولة عن شؤون الحج في المملكة العربية السعودية.

أكدت الهيئة حرصها على اتباع أفضل الممارسات وأعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات بطرقٍ حضاريةٍ تحقق السعادة والرفاهية للحجاج بالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين، مبينة أنها تلتزمُ بضمان تقديم حملات الحج المعتمدة لهذا الموسم أفضلَ البرامج والخدمات للحجاج؛ من خلال الرقابة والتفتيش والتدقيق على كافة العقود الخدمية، والتأكدِ من صحتها وتشمل: (السكنَ، والمواصلات، والتغذية والإعاشة) بالإضافة إلى الزيارات الميدانية من قبل فرقِ تفتيشٍ مختصةٍ لتقييم الخدمات المقدمة في المشاعر المقدسة، منوهة إلى أنها تقوم باعتماد دراسةِ أسعار تأدية الحج وفقاً لحالة السوق لهذا الموسم عبر لجنة التراخيص، وتعمل على توفير برامجَ تتناسبُ أسعارها مع أصحاب الدخل المحدود من خلال دعم الحملات المساهمة في "برنامج الحج الاقتصادي".

وبينت الهيئةُ أنها تسعى وبالتعاون مع وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية لإصدارِ تصاريح الحج وبطاقات "نسك" لضمان تنظيمِ دخول الحجاج وتوفيرِ كافة التسهيلات لهم خلال أداء المناسك، بالإضافة لتجهيز المواقع والمخيمات المطورة في المشاعر المقدسة من خلال استقطاب أفضل الشركات والمؤسسات، وتشكيلِ فرقِ عملٍ ميدانيةٍ متخصصةٍ لضمان سعادةِ وراحةِ وأمان حجاج الدولة، بالإضافة إلى توفير كافة الخدمات الطبية والشرعية واللوجستية لحجاج الدولة وفقَ أعلى المواصفات والمعايير

وأشارتِ الهيئة بأنها ستقوم وعلى مدى 24 ساعة، بإجراء تقييمٍ دوريٍّ لحملات الحج وكافةِ الأطقم الإدارية والشرعية والطبية فيها، بالتنسيق مع الشركاء الإستراتيجيين، للتأكد من التزامها بالمعاييرِ المحددة لضمان التحسين المستمر، عبر منظومةِ تقييمٍ متكاملةٍ تتضمنُ الأخذَ بتقارير المختصين وملاحظاتِ الحجاج وآراءِ ومقترحات الجمهور عبر استبياناتٍ دقيقةٍ ونزيهة.

وكشفتِ الهيئةُ أنَّها بصدد إعدادِ برامجَ ومبادراتٍ توعويةٍ لحجاجِ الدولة والجمهورِ المستهدف في مختلف الجوانب الشرعية والصحيةِ والإدارية تتضمنُ العديدَ من الفعاليات والندوات والمحاضرات والورشِ التفاعلية والمقاطعِ التثقيفية عبرَ المنصات الإعلامية المختلفة، إضافةً إلى التحضيرِ لإطلاق "ملتقى حجاج الإمارات " بدورته الثانية، كما أنها ستعملُ على توفيرِ مراكز اتصالٍ مخصصةٍ في كافةِ أفرع الهيئة، لتلبية احتياجاتِ الجمهور خلال الموسم والردِّ على استفساراتهم عبر مختلف قنوات التواصل الرسمية للهيئة.