«ملتقى أبوظبي» يناقش التطورات في طب الأعصاب والعمود الفقري

انطلقت أمس في فندق روزوود أبوظبي فعاليات الملتقى الطبي الدولي لطب الأعصاب والعمود الفقري، بحضور خبراء من مختلف بلدان العالم لمناقشة أبرز التحديات والتطورات الرئيسة في مجال الأعصاب والعمود الفقري.

واستعرض الملتقى الذي يستضيفه مستشفى ريم، المحاور الرئيسة في مجالات الرعاية الطبية لطب الأعصاب والعمود الفقري، بما في ذلك حلقات نقاش مع متحدثين دوليين وإقليميين رفيعي المستوى وبرنامج علمي غني يسمح للأطباء والمهنيين في المجال الطبي بالتعرف إلى أحدث الأبحاث والتطورات السريعة في مجال الأعصاب والعمود الفقري.

كما ناقش الأطباء أحدث الدراسات في مجال الطب العصبي وجراحة العمود الفقري، إضافة إلى حوارات معمقة مع أهم الخبراء العالميين لتبادل الخبرات، وتعزيز المعرفة والإطلاع على تجارب من حول العالم.

وأكد رئيس مجلس إدارة مستشفى ريم بأبوظبي، زيد السكسك، أهمية هذا الملتقى الدولي لأمراض الأعصاب والعمود الفقري في تطوير الخبرات وتبادل المعرفة بين أهم الخبراء والاختصاصيين في هذا المجال.

من جهته، قدم استشاري جراحة المخ والأعصاب ورئيس القسم في مستشفى ريم الدكتور عصام خوري، عرضاً حول تقنية تحلل القرص بالليزر عبر الجلد (PLDD)، وهي تقنية جراحية جديدة لتخفيف آلام الظهر.

كما قدم أخصائي جراحة الأعصاب والعمود الفقري، الدكتور وائل شعبان، عرضاً مفصلاً حول تطبيقات الواقع الافتراضي المعزز (AR) في جراحة العمود الفقري، حيث عرض لمحة عن مستقبل الطب.

من جانبها، تحدثت استشارية طب أعصاب أطفال ورئيسة القسم في مستشفى ريم الدكتورة دينا صالح، عن دور حقن البوتوكس في علاج الأطفال المصابين بالشلل الدماغي، حيث تناولت مقاربة جديدة تحدث نقلة ثورية في طب الأعصاب للأطفال.

وأدار استشاري أمراض المخ والأعصاب، الدكتور أمير عبدالغفار، جلسة حوارية حول العلاجات المبتكرة لمرض الخرف، مستعرضاً أحدث التطورات في علاجات الخرف وأحدث العلاجات الدوائية، كما سلط الضوء على كيفية تحويل هذه الاستراتيجيات الجديدة لإدارة الخرف، وهو ما يعدّ أفقاً واعداً لرعاية المرضى في هذا المجال.

من جانبه، تناول استشاري أمراض المخ والأعصاب، الدكتور رودي النوار، موضوعاً عن تشريح وتحديد مواقع الحبل الشوكي، مقدماً رؤى وتطبيقات عملية تظهر التأثير الكبير للمعرفة التشريحية التفصيلية على رعاية المرضى ونتائج العلاج.

وعرض الدكتور محمد رامي الأحمر العلاجات وطرق التأهيل بعد إصابة الحبل الشوكي (SCI)، حيث استعرض كيف يمكن للعلاج المستهدف المبكر أن يسهم بشكل كبير في مسيرة التعافي بعد أيام.