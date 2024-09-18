100 فرصة عمل للمواطنين في معرض التوظيف بالفجيرة

أعلن معهد الإمارات المالي بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة وبرنامج الفجيرة للتميز الحكومي عن توفير 100 وظيفة للكوادر المواطنة، تطرحها 20 جهة ومؤسسة في معرض «إثراء» للتوظيف في القطاع المصرفي والمالي خلال معرض التوظيف الذي ينطلق 26 سبتمبر الجاري في فندق «دبل تري باي هيلتون» الفجيرة، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة.

ويستهدف المعرض حَمَلة شهادات الثانوية العامة والمؤهلات العليا ضمن تخصصات إدارة الأعمال والاقتصاد والمحاسبة وتكنولوجيا المعلومات، كما يهدف إلى تعزيز التوطين في القطاع المالي، الذي يعد أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني، وتشجيع الشباب على الانخراط في هذا القطاع الحيوي، كما يسعى المعرض إلى بناء جسر للتواصل بين الخريجين الجدد وأصحاب الخبرة والشركات والمؤسسات المالية الرائدة في الدولة.

ويفتح المعرض آفاقاً واسعة أمام الكوادر الوطنية، إذ يوفر منصة مثالية لعقد مقابلات عمل فورية وتوفير فرص تدريبية متقدمة، ما يضمن حصول المتقدمين على المهارات اللازمة لقيادة هذا القطاع الحيوي.

وأفاد مدير الديوان الأميري بالفجيرة، محمد سعيد الضنحاني، أنه بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، يتم استضافة معرض «إثراء» في الإمارة لدعم وتعزيز جهود التوطين، تماشياً مع الخطة الاستراتيجية لحكومة الفجيرة التي تسهم في تدعيم هذا القطاع الحيوي بكفاءة الكوادر الوطنية من أبنائها.

وذكر أن المعرض يعد بوابة وصل بين المؤسسات المالية والخريجين وذوي الكفاءات في المجالات المتنوعة، كالاقتصاد وإدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات والمحاسبة.

من جهتها، أكدت مدير عام معهد الإمارات المالي، نورة البلوشي، أن المعهد يسعى ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للقطاع المصرفي والمالي لتعزيز تنافسية القطاع، وتمكين وتأهيل الكوادر الإماراتية للالتحاق بوظائف قيادية، وتمكينهم عبر توفير فرص تدريبية متنوعة.

ودعت الشباب المواطنين إلى زيارة المعرض، ومقابلة الشركات، والاستفادة من الوظائف المتوافرة والفرص التدريبية التي ستفتح لهم آفاق المستقبل.