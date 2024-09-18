حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة مركز دبي للتوحُّد

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (52) لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة مركز دبي للتوحد، برئاسة هشام عبدالله القاسم، وعضوية ســــامـي ياقـــــوت الريــــامـــي، والدكتورة هند عبدالواحد الرستماني، والدكتورة شـيــــخة أحمــــد الرئيــــسي، وصالحة خليفة بن ذيبان الفلاسي، ومــريــــم أحمــــد البــــلوشــــي، إضافة إلى المدير التنفيذي للمركز.

ونص القرار على أنه إذا انتهت مدة عضوية أعضاء مجلس إدارة المركز ولم تتم إعادة تشكيل المجلس، فإنه يستمر في هذه الحالة أعضاء مجلس إدارة المركز في أداء مهامهم إلى حين إعادة تعيينهم أو تعيين أعضاء جدد بدلاً عنهم.

ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.