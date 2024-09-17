محمد بن راشد : الأخ والصديق حمد بن محمد الشرقي.. نبارك لكم 50 عاماً في خدمة الوطن.. كنت فيها رفيقاً لزايد وخليفة ومحمد بن زايد

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: "الأخ والصديق حمد بن محمد الشرقي .. نبارك لكم خمسون عاماً في خدمة الوطن .. كنت فيها رفيقاً لزايد وخليفة ومحمد بن زايد داعماً ومرسخاً ومخلصاً لوحدة واتحاد هذا الوطن".

وقال سموه في تدوينة على منصة "إكس" :"نبارك لكم خمسون عاماً في خدمة الوطن .. كنت فيها رفيقاً لزايد وخليفة ومحمد بن زايد داعماً ومرسخاً ومخلصاً لوحدة واتحاد هذا الوطن .. خمسون عاماً كنت فيها لشعبك نعم الحاكم .. ونعم الأب والأخ الحريص على شؤونهم.. خمسون عاماً تحولت فيها إمارة الفجيرة لأحد أجمل وجهات الوطن .. وأصبحت فيها يا أبو محمد أحد رموز وأعلام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة ".

وختم سموه بالقول: "نسأل الله لك التوفيق والسداد .. ولأبنائك الهمة والعزيمة في دعم المسيرة وخدمة الاتحاد وأبناء الاتحاد".