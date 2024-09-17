طرق دبي و "أينوك" توقعان اتفاقية لرعاية فعاليات الهيئة فى 2024 و2025

وقّعت هيئة الطرق والمواصلات اتفاقية شراكة مع مجموعة اينوك، لتقديم الرعاية الاستراتيجية لجميع الفعاليات الرئيسة، التي تقيمها الهيئة خلال عامي 2024 - 2025، وذلك بهدف دعم وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين الطرفين وتفعيل وإرساء أسس التعاون المشترك وتكامل الجهود فيما بينهما.

ووقع الاتفاقية أحمد محبوب المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وهشام علي مصطفى المدير التنفيذي لإدارة الخدمات المشتركة والموارد البشرية وتطوير الأعمال الجديدة قي مجموعة اينوك، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثلاثون للمؤتمر والمعرض العالمي لأنظمة النقل الذكية (ITS)، والذي تنظمه منظمة النقل الذكي في أوروبا - ايرتيكو (ERTICO)، بالتعاون مع مؤسسة النقل الذكي في أمريكا (ITS America)، ومثيلتها في آسيا والمحيط الهادئ (ITS Asia-Pacific)، ويقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحت شعار "التنقل مُعزّزاً بأنظمة النقل الذكية،" وتستضيفه دبي في الفترة من 16 إلى 20 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وأكد محبوب حرص الهيئة على تحقيق شراكة استراتيجية تؤسس لتكامل الجهود مع كافة القطاعات، بما يتوافق مع رؤية الهيئة واستراتيجيتها وتتويجاً للنجاحات الكبيرة والسمعة العالمية التي حققتها الإمارة في استضافتها وإقامتها للأنشطة والفعاليات الدولية الكبرى، حيث تعتبر دبي من المدن الرائدة عالمياً في مجال إدارة المشاريع، وتنظيم الأحداث العالمية وفق أرقى المعايير الدولية.

من جانبه أعرب سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك حرص مجموعة اينوك على توطيد أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين المختصين والمسؤولين في الجانبين، وتقديم الدعم اللازم لكافة الفعاليات التي ستنظمها الهيئة خلال العامين، الجاري والمقبل، والتأكيد على ظهورها بالشكل الذي يليق بمكانة دبي العالمية.