حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة مركز دبي للتوحُّد

أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (52) لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة مركز دبي للتوحُّد برئاسة هشام عبدالله القاسم، وعضوية ســــامـي ياقـــــوت الريــــامـــي، والدكتورة هند عبد الواحد الرستماني، والدكتورة شـيــــخة أحمــــد الرئيــــسي، وصالحة خليفة بن ذيبان الفلاسي، ومــريــــم أحمــــد البــــلوشــــي، بالإضافة إلى المُدير التنفيذي للمركز.

ونص القرار على أنه إذا انتهت مُدّة عُضويّة أعضاء مجلس إدارة المركز ولم يتم إعادة تشكيل المجلس، فإنّه يستمر في هذه الحالة أعضاء مجلس إدارة المركز في أداء مهامِّهم لحين إعادة تعيينهم أو تعيين أعضاء جُدُد بدلاً عنهم.

ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.