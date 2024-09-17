هل يحق للزوج أن يسكن زوجته الثانية مع الأولى ؟

سؤال

ورد سؤال من قارئة تقول فيه:

زوجي تزوج من أخرى، وقد رضيت بالأمر، حفاظا على أسرتي وأولادي ، لكنه قرر أن يسكنها معي في نفس البيت، وقد أثارت العديد من المضايقات والمشاكل مع أولادي.. فهل يحق لي المطالبة ببيت منفصل عنها ؟

الإجابة

يجيب المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف:

يحق للسائلة أن تطلب لنفسها ولأولادها، بيتاً منفصلا ومستقلا عن الزوجة الثانية، لأنها متضررة في هذه الحالة، لكن إذا كان البيت كبيرا ومقسما ، وهناك فاصلا بين مسكنها ومسكن الزوجة الثانية، فلا يوجد ضرر في مثل هذه الحالة.

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