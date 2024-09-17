«فخر الوطن»: الإمارات رائدة عالمياً في التميّز الصحي

أكّد مكتب «فخر الوطن» أنّ اهتمام دولة الإمارات باليوم العالمي لسلامة المرضى، الذي يتمّ الاحتفال به سنوياً في 17 سبتمبر، يعكس التزام الدولة المستمر بتحسين جودة الرعاية الصحية للجميع، ودليل حرصها على حماية صحة وسلامة سكانها. وقال مكتب «فخر الوطن» بهذه المناسبة: «يُعدّ اليوم العالمي لسلامة المرضى في الإمارات فرصة لتسليط الضوء على جهود أبطال خط الدفاع الأول من العاملين في الرعاية الصحية لتقديم رعاية آمنة وفعّالة»

وأشار إلى أنّ الاحتفاء بهذه المناسبة يهدف إلى تسليط الضوء على جهود الإمارات بحماية أفراد المجتمع كافة من الأمراض، وضمان أن يكون نظام الرعاية الصحية مرناً وموثوقاً وقادراً على تلبية احتياجات الجميع، إضافة إلى إبراز جهودها المُساهمة في المبادرات العالمية الهادفة لبناء عالمٍ خالٍ من الأمراض.

وذكر مكتب فخر الوطن أن دولة الإمارات، تعتبر سلامة المرضى أولوية قصوى، حيث نفّذت العديد من المبادرات والسياسات لضمان تطبيق أعلى معايير الرعاية في نظامها الصحي.