بلدية دبي تستعرض أحدث الابتكارات والحلول الذكية في الدورة الـ30 من المؤتمر والمعرض العالمي لأنظمة النقل الذكية

تشارك بلدية دبي في فعاليات الدورة الثلاثين من المؤتمر والمعرض العالمي لأنظمة النقل الذكية الذي تستضيفه دبي خلال الفترة من 16 إلى 20 سبتمبر 2024. ويُعد هذا الحدث من الفعاليات العالمية الهامة لاستعراض أحدث الابتكارات في مجال النقل الذكي والحلول التقنية التي تسعى البلدية إلى تطبيقها لتحقيق التنمية المستدامة لتعزيز جودة الحياة في الإمارة، من خلال تطوير بيئة حضرية متكاملة ذكية ومستدامة.

وتستعرض بلدية دبي خلال هذه المشاركة مجموعة من الحلول الذكية التي تمثل نقلة نوعية في مجالات الإدارة البيئية والتنقل الذكي مثل المختبر المتنقل لرصد جودة الهواء الذي يعتمد على أحدث تقنيات الاستشعار الذكي لقياس جودة الهواء بشكل فوري وبما يتيح مراقبة مستويات التلوث بدقة واتخاذ قرارات سريعة لتحسين جودة الهواء في المدينة. كما تعرض البلدية مركبة التنظيف الذكية التي تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتتميز بقدرتها على تنظيف الشوارع دون تدخل بشري.

وتعكس مشاركة البلدية في الدورة الثلاثين من المؤتمر العالمي لأنظمة النقل الذكية التزامها الراسخ بتحقيق الريادة في مجال تبني أحدث الابتكارات والحلول الذكية التي تعزز من جودة الحياة في الإمارة، وتساهم في تحقيق الاستدامة والتنمية الشاملة. وتسعى بلدية دبي من خلال استعراض تقنيات متقدمة مثل المختبر المتنقل لرصد جودة الهواء والمركبات ذاتية القيادة، إلى تحقيق طموحات دبي ببناء مدينة ذكية متكاملة، تعتمد على التكنولوجيا لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية للابتكار، مع التركيز على تقديم حلول مستدامة تعزز كفاءة العمليات اليومية، وتضمن مستقبلاً أكثر إشراقاً وازدهاراً .

وسلطت البلدية أيضاً الضوء على تقنيات متقدمة مثل الخرائط عالية الدقة للمركبات ذاتية القيادة التي تعد من العناصر الأساسية لتطوير أنظمة التنقل الذكي في دبي، حيث تسهم هذه الخرائط في تعزيز كفاءة وأمان المركبات ذاتية القيادة لتوفير تجربة تنقل أكثر تطوراً. وفي إطار جهود الحفاظ على البيئة البحرية، استعرضت البلدية الكاشطة البحرية الذكية المصممة لتنظيف المسطحات المائية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لجمع المخلفات بكفاءة مما يحافظ على نظافة المياه ويعزز من استدامة البيئة البحرية.

وقدمت بلدية دبي أيضاً أنظمة المراقبة الذكية لشبكات الصرف الصحي التي تتيح مراقبة التدفقات المائية والكشف عن المشكلات والأعطال بشكل مبكر مما يساهم في التدخل السريع لحلها. إلى جانب ذلك تمّ عرض المختبر المتنقل لفحص جودة الرمال والتربة الذي يلعب دوراً حيوياً في ضمان جودة المواد المستخدمة في مشاريع البنية التحتية.

وتأتي مشاركة بلدية دبي في هذا المؤتمر العالمي في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية للابتكار في مجالات النقل الذكي والاستدامة، إذ يوفر المؤتمر منصة رئيسية للتفاعل مع الخبراء العالميين في مجال التكنولوجيا والتنقل، وتبادل الأفكار والخبرات، والتعرف على أحدث الابتكارات والحلول التي تسهم في تحقيق مستقبل ذكي ومستدام لدبي.