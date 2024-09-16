حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل مجلس أمناء كُلّية الإمام مالك للشّريعة والقانون

أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم 51 لسنة 2024 بتشكيل مجلس أمناء كُلّية الإمام مالك للشّريعة والقانون برئاسة خالد جاسم بن كلبان وعضوية كل من جمــــال عبـدالرحمــــن المدفــــع نائباً للرئيس والدكتور أحمـــد عبدالعزيــــز الحـــــداد وخالـــــد أحمــد الشيــــخ مبــــارك و أحمـــد عيسى ناصـــر الســـركال وأحمــــد مـحمـــد بــن مـسمـــــار ، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي للكلية.

ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.