هل يمكن وقف تنفيذ حكم عن طريق محكمة إنابة ؟

استشارة قانونية



سؤال

ورد سؤال من قارئة تقول فيه:

طليقي غير ملتزم بدفع نفقة أجرة المسكن، رغم حصولي على حكم قضائي، فأقمت دعوى إنابة أمام محكمة في إمارة أخرى، للتنفيذ، لكنه يحاول حاليا مع محاميه اتخاذ إجراءات وقف التنفيذ.. هل يحق له ذلك ؟

الإجابة

يجيب المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف:

عادة الإنابة تكون بسبب وجود أموال للمنفذ ضده بدائرة المحكمة المنابة وبالتالي تكون الإجراءات أمامها في حدود الإنابة ومن ثم فإن طلبات وقف التنفيذ التي تقدم لمحكمة الشارقة لوقف الإجراءات لدى المحكمة المنابة (دبي) لا توقف التنفيذ إلا إذا قام المنفذ ضده بالسداد أو عمل تسوية وبناء عليها يتقدم بطلب بوقف التنفيذ ونتصور أن الطلبات التي تقدم لمحكمة الشارقة هي لإلغاء الإنابة وليست لوقف التنفيذ.

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