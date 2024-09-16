حمدان بن محمد: دبي ستكون وجهة لأفضل العلماء والباحثين على مستوى العالم

اعتمد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أمس، إطلاق «مبادرة دعم وتمويل البحث والتطوير والابتكار»، لتوفير التمويل المطلوب للمشاريع النوعية والمبتكرة التي ستشارك في المبادرة.

وتُعدُّ هذه المبادرة أحد مخرجات «برنامج دبي للبحث والتطوير» الذي أطلقه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في سبتمبر 2022، وتشرف عليه «مؤسسة دبي للمستقبل»، ويهدف إلى وضع إطار شامل لأنشطة البحث والتطوير والابتكار في الإمارة، وكيفية إدارة مشاريعها ومبادراتها وتشريعاتها والاستثمار فيها، وزيادة الإنفاق المحلي عليها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إطلاقها وتمويلها.

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «إن البحث والتطوير ركيزة رئيسة في تحقيق رؤية دبي لمستقبل قطاعاتها الرئيسة، وسنقدم الدعم لمختلف المشاريع البحثية الهادفة إلى تحقيق تغيير إيجابي ومؤثر في مسيرتنا نحو الريادة العالمية في مختلف المجالات العلمية والمعرفية».

وأضاف سموّه: «نهدف من إطلاق مبادرة دعم وتمويل البحث والتطوير والابتكار لجعل دبي من أفضل مدن العالم استعداداً للمستقبل وأكثرها جاهزية لتوظيف البحث العلمي في تحقيق قفزات نوعية وإنجازات مؤثرة في مستقبل القطاعات التي تهم المجتمع والاقتصاد بشكل عام».

وتابع سموّه: «دبي ستكون وجهة عالمية لأفضل العلماء والباحثين على مستوى المنطقة والعالم، ولتحقيق هذا الهدف نحتاج خلال الفترة القادمة لمزيد من التعاون والشراكات الفاعلة بين الجهات الحكومية والخاصة والجامعات والمؤسسات البحثية والأكاديمية».

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في منشور على حسابه في منصة «إكس» أمس، «البحث والتطوير ركيزة رئيسة في نجاح المدن والدول والاقتصادات، ونريد أن تكون دبي من أفضل مدن العالم في دعم الباحثين والعلماء وتوفير التمويل والبنية التحتية والتشريعية للارتقاء بالمجال البحثي.. ولهذا نعلن اليوم عن مبادرة جديدة لدعم وتمويل البحث والتطوير والابتكار ضمن (برنامج دبي للبحث والتطوير) الذي تشرف عليه (مؤسسة دبي للمستقبل). هذه المبادرة ستقدم المنح التمويلية والدعم المطلوب لتنفيذ المشاريع الجديدة والأفكار الطموحة على أرض الواقع في دبي.. وننتظر مشاركات مميزة من الأكاديميين والباحثين والجامعات الوطنية والعالمية والمؤسسات البحثية من دولة الإمارات وكافة أنحاء العالم في هذه المبادرة..».

20 مشروعاً بحثياً

وتهدف «مبادرة دعم وتمويل البحث والتطوير والابتكار» بشكل رئيس إلى دعم ما يصل إلى 20 مشروعاً خلال الفترة المقبلة عبر توفير التمويل لها. وسيتم اختيار المشاريع للمشاركة في هذه المبادرة وفق مجموعة محددة من المعايير والاشتراطات.

4 محاور رئيسة

وستركز «مبادرة دعم وتمويل البحث والتطوير والابتكار» على أربعة محاور رئيسة، تشمل: مدن المستقبل، والصحة وعلوم الحياة، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات.

ويركز محور مدن المستقبل على تطبيقات متنوعة، مثل: تطوير التنقل الذكي، وإدارة حركة المرور، وشبكات النقل الذكية، وتكنولوجيا العقارات. وتهدف مشاريع محور الصحة وعلوم الحياة إلى تعزيز مستوى تقدم الطب الدقيق، والتسلسل الجيني الوقائي، والأغذية المستزرعة، وتعزيز جودة المحاصيل، وغيرها.

أما محور الذكاء الاصطناعي فهو يشمل مختلف تطبيقات التكنولوجيا المالية، ومعالجة اللغة الطبيعية، والرؤية الحاسوبية، ويركز محور الروبوتات على القطاعات التي يمكنها توظيف تطبيقاته المتنوعة، مثل: الخدمات اللوجستية والطيران والبناء والرعاية الصحية.

شراكات

وستعمل «مؤسسة دبي للمستقبل» على تحقيق مستهدفات «مبادرة دعم وتمويل البحث والتطوير والابتكار»، وتطوير وتنفيذ المشاريع المشاركة في المبادرة مع مجموعة من الشركاء من القطاعات الحكومية والخاصة والبحثية والأكاديمية في دولة الإمارات وخارجها.

برنامج دبي للبحث والتطوير

الجدير بالذكر أن «برنامج دبي للبحث والتطوير» الذي تشرف عليه «مؤسسة دبي للمستقبل» يهدف إلى إيجاد حلول قائمة على المعرفة والتجربة والاختبار لأهم التحديات على الصعيد المحلي أو العالمي، وزيادة إنتاجية القطاعات والخدمات والمجالات القائمة من خلال توفير مسارات جديدة تعزز قيمتها الاقتصادية.

كما يسهم البرنامج في دعم الجهود الوطنية الهادفة إلى تحديد أهم التحولات الجذرية وسبل مواكبتها ومعالجتها وتهيئة البنية التحتية لدخول قطاعات جديدة تعزز المرونة الاقتصادية والاستعداد للمستقبل.

• 4 محاور رئيسة تركز عليها المبادرة تشمل مدن المستقبل، والصحة وعلوم الحياة، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات.

• تنفيذ المبادرة بالشراكة بين العديد من الجهات الحكومية والخاصة والجامعات والمؤسسات البحثية والأكاديمية.

• اختيار المشاريع للمشاركة في المبادرة وفق مجموعة محددة من المعايير والاشتراطات.

• توظيف البحث العلمي في تحقيق إنجازات مؤثرة في مستقبل قطاعات تهم المجتمع والاقتصاد.

ولي عهد دبي:

• البحث والتطوير ركيزة محورية في تحقيق رؤية دبي لمستقبل قطاعاتها الرئيسة.

• مسيرتنا متواصلة نحو الريادة العالمية في مختلف القطاعات العلمية والمعرفية.

• نريد أن تكون دبي من أفضل مدن العالم في توفير التمويل والبنية التحتية والتشريعية للارتقاء بالمجال البحثي.