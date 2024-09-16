إسقاط شكاوى «الانقطاع عن العمل» للمستفيدين من «تسوية الأوضاع»

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أحقية العامل المُقَدّم بحقه «شكوى انقطاع عن العمل»، في تسوية وضعه، وإسقاط الشكوى المُقدّمة ضده، من خلال ثلاثة إجراءات يمكن استفادة العامل من أحدها وفقاً لحالة التسوية، سواء كان العامل يحمل تصريح عمل سارياً أو منتهي الصلاحية.

وأصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، قراراً بمنح مهلة لمخالفي نظام الإقامة، لتسوية أوضاعهم، اعتباراً من الأول من سبتمبر الجاري، ولمدة شهرين، مع إعفائهم من الغرامات المالية المترتبة عليهم وفقاً لنصوص القانون الاتحادي بشأن دخول وإقامة الأجانب.

وتفصيلاً، حدد دليل استرشادي حول «مهلة تسوية أوضاع المخالفين»، أصدرته أخيراً، وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عدداً من الإجراءات لتسوية أوضاع مخالفي الإقامة من العمال الذين انتهت صلاحية إقامتهم ولديهم تصاريح عمل صادرة من وزارة الموارد البشرية والتوطين من فئة المنشآت أو العمالة المساعدة، ومقيّدة ضدهم «شكاوى انقطاع عن العمل». ووفقاً للدليل الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، تستهدف مهلة تسوية أوضاع المخالفين، توفير بيئة قانونية مرنة، تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز قيم احترام القانون والتسامح والتراحم والتلاحم الاجتماعي، وإبراز الوجه الحضاري وتعزيز الهوية الإنسانية لدولة الإمارات، كما تستهدف دعم المخالفين، ومساعدتهم على تصحيح أوضاعهم عبر إجراءات مرنة وميسرة، وكذلك تمكين المخالفين من الحصول على حقوقهم والخروج الآمن أو العيش والعمل في الدولة.

وأوضح الدليل الذي يحمل اسم «نحو مجتمع آمن.. الدليل الاسترشادي الخاص بمهلة تسوية أوضاع المخالفين»، أن وزارة الموارد البشرية والتوطين، تتولى تقديم عدد من الخدمات الرئيسة للعمالة الراغبة في الاستفادة من مهلة تسوية الأوضاع، تشمل: «إصدار تصاريح عمل، وتجديد تصاريح عمل، وإلغاء تصاريح عمل، وقيد شكوى انقطاع عن العمل»، مشيراً إلى أن هذه الخدمات تقدّم عبر أربع قنوات خدمية هي: «الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، وتطبيق الوزارة على الهواتف الذكية، ومكاتب خدمات الأعمال، ومكاتب استقدام العمالة المساعدة».

وأفاد الدليل بأنه يمكن للعامل الذي يحمل تصريح عمل، ومُقدّمة بحقه شكوى انقطاع عن العمل، تسوية وضعه وإسقاط الشكوى المُقدّمة ضده من خلال واحد من ثلاثة إجراءات، الأول: في حال رغبة صاحب العمل الحالي في إعادة العلاقة التعاقدية مع العامل (المشكوّ في حقه بالانقطاع عن العمل ويحمل تصريح عمل منتهياً)، فيجب على صاحب العمل التقديم على خدمة «تجديد تصريح عمل» من خلال قنوات وزارة الموارد البشرية والتوطين وفق الإجراءات، على أن تستمر العلاقة التعاقدية من دون الحاجة إلى التقديم على خدمة إلغاء شكوى انقطاع عن العمل.

وذكر الدليل أن الإجراء الثاني يختص برغبة صاحب العمل في إعادة عامل يحمل تصريح عمل سارياً، ومقدمة ضده شكوى انقطاع عن العمل، إذ يجب على صاحب العمل في هذه الحالة التقديم على خدمة «إلغاء شكوى انقطاع عن العمل»، بينما الإجراء الأخير يستخدم في حال رغبة العامل المخالف في الالتحاق بالعمل لدى صاحب عمل جديد، إذ يمكن لصاحب العمل الجديد التقديم على خدمة إصدار تصريح عمل جديد من الوزارة أو الهيئة حسب تبعية المنشأة. وتتيح وزارة الموارد البشرية والتوطين، لأصحاب العمل الاستفادة من خدمة «تسجيل شكوى الانقطاع عن العمل» إلكترونياً، في حال تغيّب أحد العاملين لدى شركته عن العمل لمدة تجاوز سبعة أيام دون إبلاغه أو دون علم الشركة بمكان وجوده أو إمكانية التواصل معه وفق المدة المذكورة. وحدّدت الوزارة تسع خطوات للاستفادة من خدمة تسجيل شكوى الانقطاع عن العمل «إلكترونياً»، تبدأ بتسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة، ثم اختيار خدمة «شكوى الانقطاع عن العمل» من قائمة المنازعات، يليها إدخال رقم المنشأة، ثم إدخال رقم البطاقة والرقم الموحد (إن وجد) واختيار العامل.

كما تضمنت الخطوات التسع «اختيار طريقة التوقيع الإلكتروني، ثم إكمال بيانات الموظف، يليها إدخال معلومات رقم الإقامة، ثم تعبئة البيانات المطلوبة في قسم مقدم الطلب، وأخيراً، مراجعة الطلب واختيار دفع لإتمام المعاملة».

• 9 خطوات للاستفادة من خدمة تسجيل شكوى الانقطاع عن العمل «إلكترونياً».