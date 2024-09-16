محمد بن زايد ومحمد بن راشد: ندعو الله أن ينعم على العالم بالسلام ونبارك للأمة الإسلامية ذكرى مولد خير البشر

توجه صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالدعاء إلى الله تعالى أن ينعم على منطقتنا والعالم بالسلام والاستقرار والأمان، وذلك بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لنبي الرحمة والهدى والأخلاق الكريمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

ونشر سموّه في تدوينة على حسابه في منصة «إكس»، أمس، («وَدَاعِيًا إِلَى اللَّـهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا». في ذكرى مولد السراج المنير نبي الرحمة والهدى والأخلاق الكريمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ندعو الله تعالى أن ينعم على منطقتنا والعالم بالسلام والاستقرار والأمان).

وهنَّأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، الأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

واستهل صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، منشوره على منصة «إكس» أمس، باقتباس بيت أمير الشعراء أحمد شوقي: «ولد الهدى فالكائنات ضياءُ.. وفم الزمان تبسمٌ وثناءُ»، قائلاً: «نبارك للأمة الإسلامية ذكرى مولد خير البشر، نور الأرض، شفيع الناس، رحمة الله للعالمين».

وأرفق سموّه بالتدوينة مقطع فيديو لنشيد من كلمات سموّه بعنوان «نبي السلام»، مضيفاً: «نسأل الله أن يعيدها علينا وعليكم ونحن في خير وسعادة، ببركة الصلاة عليه، ومحبته، واتباع هداه».

وأكد سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أنه في ذكرى مولد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، نستحضر خلقه العظيم وصفاته الكريمة وقيم الخير والرحمة التي حملتها رسالته الخالدة إلى الإنسانية، داعياً الله تعالى أن يعم الخير والأمان والسلام على الأمة الإسلامية والعالم أجمع.

وقال سموّه في منشور على منصة «إكس» أمس، «في ذكرى مولد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، نستحضر خلقه العظيم وصفاته الكريمة وقيم الخير والرحمة التي حملتها رسالته الخالدة إلى الإنسانية.. وبهذه المناسبة أدعو الله تعالى أن يعم الخير والأمان والسلام على الأمة الإسلامية والعالم أجمع».

• منصور بن زايد: نستحضر في ذكرى مولد نبينا خلقه العظيم وصفاته الكريمة

■ حمدان بن محمد: ذكرى المولد النبوي مناسبة لاستلهام أخلاق الرسول الأكرم منهجاً وطريقاً

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إن ذكرى المولد النبوي مناسبة لاستلهام أخلاق الرسول الأكرم وسيرته العطرة منهجاً وطريقاً. وأضاف سموّه، في تدوينة عبر حسابه الرسمي في «إكس» أمس، «في ذكرى مولد خير الأنام وخاتم الأنبياء نستلهم من أخلاق الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة منهجاً وطريقاً».

وأردف سموّه: «نستذكر في هذه المناسبة رسالته الخالدة وخلقه العظيم وقيمه المباركة، نبارك لقيادتنا الرشيدة وشعبنا الكريم والأمة الإسلامية هذه المناسبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا».

■ مكتوم بن محمد: نستحضر سيرة أعظم من رسّخ قيم الرحمة والتسامح والعدل

أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن ذكرى المولد النبوي مناسبة لاستحضار سيرة أعظم البشر الذي رسّخ قيم الرحمة والتسامح والعدل في الحضارة الإسلامية.

وقال سموّه، في تدوينة عبر حسابه الرسمي في «إكس» أمس، «نستحضر في ذكرى المولد النبوي الشريف سيرة أعظم البشر نبيّنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي رسّخ قيم الرحمة والتسامح والعدل في الحضارة الإسلامية».

وأضاف سموّه: «نحتفي بهذه القيم عبر تعزيزها في ثقافتنا وأسلوب حياتنا، كما نهنئ الأمتين العربية والإسلامية بهذه الذكرى سائلين الله عزّ وجل أن يعم السلام والخير أوطاننا ويحفظ شعوبنا».

■ أحمد بن محمد: نستذكر السيرة العطرة لخير البشر الرحمة المهداة

بارك سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، لقيادتنا ودولتنا العزيزة والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، مؤكداً سموّه أهمية المناسبة في استذكار السيرة العطرة لخير البشر صلى الله عليه وسلم.

وقال سموّه في منشور على حسابه في منصة «إكس» أمس، «في هذا اليوم وفي كل يوم، نستذكر السيرة العطرة لخير البشر محمد صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة.. الذي جاءنا داعياً لكل خير وخلق حسن، وغرس فينا قيم الرحمة والتسامح.. نبارك لقيادتنا الرشيدة ودولتنا العزيزة والأمة الإسلامية بهذه المناسبة».