إطلاق دليل إقامة دبي لإدارة الهياكل التنظيمية

أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي «دليل إقامة دبي لإدارة الهياكل التنظيمية»، الذي حصلت بموجبه على الملكية الفكرية، وذلك في إطار سعيها الدائم لتعزيز قدراتها التنظيمية بما يتسق مع الاستراتيجيات الوطنية والتميز المؤسسي.

ويتضمن الدليل مجموعةً من الفصول التي تُغطي مفاهيم إدارة الهياكل التنظيمية، وتطوير هيكل تنظيمي متكامل ومتوافق مع الأحكام القانونية، الواردة في المرسوم رقم (39) لسنة 2023 بشأن اعتماد الهياكل التنظيمية للدوائر العسكرية في إمارة دبي. كما يشتمل على نموذجٍ مبتكر لإدارة الهيكل التنظيمي، وتقييم فعالية الهيكل وفق أدواتٍ وأساليب حديثة.

ويأتي إطلاق الدليل كجزءٍ من استراتيجية الإدارة العامة لتعزيز القدرات التنظيمية مرتكزاً على مبادئ علمية وإجرائية، تضمن التوافق مع التوجهات الحكومية والعالمية الحديثة، بما يُعزز مكانة إقامة دبي كأحد الروّاد في ابتكار الحلول والنظم الاستراتيجية المستقبلية.

وقال مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية، اللواء عوض العويم الحميري، إن هذا الدليل هو نتيجة جهود علمية مكثفة تهدف إلى تطوير الكفاءة المؤسسية، حيث إن الوصول إلى مُستوى النُخبة هو نتيجة لبحث علمي معمق وابتكارات نظامية وإدارية تم تنفيذها بجهودٍ مكثفة واستجابة فورية للعلوم الحديثة. وبيّن أن الإدارة ركزت على إرساء قواعد البحث العلمي وتطبيق محفزات التميز، لرفع وتطوير كفاءة التشريعات المنظمة للعمل بناءً على التغذية الراجعة والتعلم المستمر، مشيراً إلى أن التوجه الدائم نحو الابتكار المتجدد وترسيخ المفاهيم العلمية جنباً إلى جنب مع الضوابط الإجرائية، هو ما يضمن استمرارية الكفاءة والفعالية المؤسسية.

وأضاف أن الإدارة تبنّت هذا الدليل كرافدٍ أساسي للتحسين المستمر مع أهمية الامتثال للتشريعات وتحقيق التوافق الفوري مع التطورات التنظيمية، وفق معايير دبي للأداء الحكومي المتميز.

بدورها، أشارت مسؤولة فرع الهياكل التنظيمية ومؤلفة الدليل، مريم محمد البدواوي، إلى أن هذا الدليل هو نتاج فكرٍ علمي يركز على إدارة الشأن التنظيمي بحسب مبادئ التطوير التنظيمي والارتباط التشريعي، مؤكدة أن الدليل يسعى لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسة، هي التواؤم للوصول إلى العالمية، وترسيخ العلم والبحث المتجدد، والابتعاد عن التقليدية في إدارة الأعمال، ما يضمن استمرار الإدارة في مصاف النخبة في المجالات كافة، خصوصاً في إدارة الهياكل التنظيمية.