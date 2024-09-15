طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم مع فرصة لسقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار نهاراً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس المتوقعة، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 23:29 والجزر الأول عند الساعة 06:39، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً وسيحدث المد الأول عند الساعة 08:33 والمد الثاني عند الساعة 20:13 والجزر الأول عند الساعة 14:39 والجزر الثاني عند الساعة 02:33.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 29 65 25

دبي 39 28 70 25

الشارقة 39 28 70 20

عجمان 38 29 70 25

أم القيوين 38 28 70 25

رأس الخيمة 37 28 65 30

الفجيرة 35 29 80 35

العـين 42 30 50 15

ليوا 43 31 50 15

الرويس 40 31 70 25

السلع 38 27 70 25

دلـمـا 38 29 80 30

طنب الكبرى / الصغرى37 28 80 35

أبو موسى 37 28 80 35.