حمدان بن محمد يعلن عن مبادرة جديدة لدعم وتمويل البحث والتطوير والابتكار

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، عبر منصة إكس: أن البحث والتطوير ركيزة رئيسية في نجاح المدن والدول والاقتصادات، ونريد أن تكون دبي من أفضل مدن العالم في دعم الباحثين والعلماء وتوفير التمويل والبنية التحتية والتشريعية للارتقاء بالمجال البحثي ... ولهذا نعلن اليوم عن مبادرة جديدة لدعم وتمويل البحث والتطوير والابتكار ضمن "برنامج دبي