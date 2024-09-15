حمدان بن محمد: نستلهم من أخلاق الرسول وسيرته العطرة منهجاً وطريقاً

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، عبر منصة إكس: «في ذكرى مولد خير الأنام وخاتم الأنبياء نستلهم من أخلاق الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة منهجاً وطريقاً ... ونستذكر في هذه المناسبة رسالته الخالدة وخلقه العظيم وقيمه المباركة... نبارك لقيادتنا الرشيدة وشعبنا الكريم والأمة الإسلامية هذه المناسبة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا».