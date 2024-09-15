محمد بن راشد يهنئ الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الأمة الإسلامية بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: ولد الهدي فالكائنات ضياء.. وفم الزمان تبسم وثناء

نبارك للأمة الإسلامية ذكرى مولد خير البشر.. نور الأرض.. شفيع الناس.. رحمة الله للعالمين..