«الخيرية العالمية» تطلق مبادرة «تصحيح أوضاع المخالفين»

أطلقت هيئة الأعمال الخيرية العالمية مبادرة «تصحيح أوضاع المخالفين» داخل الدولة، بإجمالي ثلاثة ملايين درهم، بهدف استكمال إجراءات إصدار إقاماتهم، وذلك ضمن حملة إعفاء مخالفي أنظمة الدخول والإقامة من الغرامات التي أعلنت عنها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

وأفاد الأمين العام للهيئة، الدكتور خالد الخاجة، بأن دعم الحملات الوطنية هو نهج هيئة الأعمال الخيرية العالمية، ومنها هذه الحملة التي أعفت الأفراد من الغرامات المترتبة عليهم، ومنحتهم فرصة لتسوية أوضاعهم، بهدف توفير حياة مستقرة وآمنة لهم ولأسرهم، مؤكداً أن «الإدارات والأقسام المعنية تعمل على استقبال الطلبات كافة عبر موقعها الإلكتروني في خطوة للتسهيل على المستفيدين واستقبال أكبر عدد منهم».

يذكر أن الهيئة ستقبل 600 طلب في المرحلة الأولى للمبادرة ممن تنطبق عليهم الشروط.

• 600 طلب ستقبلها الهيئة في المرحلة الأولى من مبادرتها ممن تنطبق عليهم الشروط.