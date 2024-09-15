انخفاض في الحرارة اليوم.. والخريف يبدأ 23 سبتمبر

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن فصل الخريف يبدأ فلكياً في الدولة اعتباراً من الإثنين المقبل 23 سبتمبر، بتعامد الشمس على خط الاستواء، ثم اتجاهها ظاهرياً جنوباً نحو مدار الجدي، مضيفاً أن درجات الحرارة ستبدأ بالانخفاض تدريجياً أثناء الليل، خلال الأيام القليلة المقبلة.

ووفقاً للمركز، تتأثّر الدولة خلال الفترة الحالية بأنظمة ضغطية سطحية، يصاحبها امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، لافتاً إلى أن الطقس اليوم سيكون صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً، يصاحبها سقوط أمطار وانخفاض في درجات الحرارة.

ويصبح الطقس رطباً ليلاً حتى صباح غد على بعض المناطق الساحلية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً، ومثيرة للغبار والأتربة نهاراً، وتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س، وقد تصل إلى 45 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عُمان.

وأشار المركز إلى أن الطقس غداً يبقى صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً، يصاحبها سقوط أمطار، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً، ومثيرة للغبار والأتربة نهاراً، وتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س، وقد تصل إلى 45 كم/س على البحر، الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عُمان.

ولفت إلى أن طقس الثلاثاء المقبل سيكون صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، وقد يصاحبها سقوط أمطار.

كما تظل الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، وتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س، وقد تصل إلى 40 كم/س، على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

وتوقّع المركز أن يكون طقس الأربعاء المقبل صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، ويصبح رطباً ليلاً حتى صباح الخميس المقبل على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف، فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، وتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س، وقد تصل إلى 40 كم/س على البحر، الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عُمان.

ووفقاً للمركز، فإن الفترة المقبلة ستشهد تراجع تأثير منخفض الهند الموسمي تدريجياً، مع استمرار تأثر الدولة بامتداد منخفضات حرارية من وسط الجزيرة العربية، تصاحبها رياح نشطة نسبياً، مثيرة للغبار وقد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً.

وتظل الفرصة مهيأة لتكون السحب الركامية المصحوبة بسقوط الأمطار، خصوصاً على المنطقة الشرقية، وقد يمتد تأثيرها إلى بعض المناطق الداخلية في الدولة.

وذكر المركز أن الرياح الجنوبية الشرقية تسود مع نهاية الليل وأوقات الصباح، لتتحوّل إلى شمالية غربية في فترة الظهيرة والمساء بتأثير دورة نسيم البر/البحر، فيما تزداد نسبة الرطوبة في الهواء قليلاً خلال هذا الشهر، مقارنة بأغسطس، خصوصاً في النصف الثاني منه، إذ سيبلغ متوسط الرطوبة النسبية 49%.

ونتيجة لذلك، تزداد فرص تكوّن الضباب والضباب الخفيف على مناطق متفرقة من الدولة.