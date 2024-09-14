خليفة بن طحنون بن محمد يُقدم واجب العزاء في وفاة زوجة أحمد بن حميد المنصوري

قدَّم معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، واجب العزاء في وفاة المغفور لها شما بنت علي بن سلطان السبوسي، زوجة أحمد بن حميد بن عمهي المنصوري.

وأعرب معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد، خلال زيارته مجلس العزاء في مدينة العين، عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة، داعيا المولى عزَّ وجلَّ أن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.