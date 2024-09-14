طقس الإمارات المتوقع غداً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً يصاحبها سقوط أمطار، وانخفاض أخر في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار نهاراً.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 22:27 والمد الثاني عند الساعة **:** والجزر الأول عند الساعة **:**والجزر الثاني عند الساعة 06:03

بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:02 والمد الثاني عند الساعة 19:16 والجزر الأول عند الساعة 14:00والجزر الثاني عند الساعة 01:46

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 41 29 75 30

دبي 40 29 80 35

الشارقة 40 27 80 25

عجمان 39 30 75 30

أم القيوين 40 26 70 30

رأس الخيمة 41 26 60 30

الفجيرة 36 29 85 40

العـين 42 29 45 20

ليوا 45 26 55 20

الرويس 41 28 65 30

السلع 41 28 65 30

دلـمـا 38 31 80 35

طنب الكبرى / الصغرى 37 30 85 40

أبو موسى 37 30 85 40.