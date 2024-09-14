الإمارات تهيمن على قائمة «فوربس» لأقوى قادة الرعاية الصحية في المنطقة

واصلت الإمارات هيمنتها على قائمة فوربس الشرق الأوسط: أقوى قادة الرعاية الصحية في المنطقة للعام الجاري، التي تسلط الضوء على قادة أكبر شركات الرعاية الصحية وأكثرها ابتكاراً في المنطقة، إذ ضمت القائمة 51 قائداً مقيماً في الدولة، تلتها السعودية بـ23 قائداً، ثم ثمانية قادة في مصر.

ولإعداد القائمة، اعتمدت معايير عدة، منها: حجم الأعمال، بما في ذلك الإيرادات والأصول والاستثمارات، إضافة إلى تنوّع العمليات، والمبادرات المبتكرة، وخبرة القائد وقوة تأثيره في القطاع، وإنجازاته المحققة.

وللعام الثاني على التوالي، تصدرت التصنيف شايستا آصف الشريكة المؤسسة، والرئيسة التنفيذية لمجموعة بيورهيلث القابضة، ومقرها الإمارات. حيث سجلت المجموعة في النصف الأول من عام 2024، إيرادات بقيمة 3.4 مليارات دولار، وأصولاً بلغت 13 مليار دولار.

وحلّ في المركز الثاني، سعيد دروزة، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في شركة أدوية الحكمة.

وفي مايو الماضي، أسست أدوية الحكمة فرعاً جديداً في إسبانيا، ثم في يونيو الماضي، افتتحت مكتباً تجارياً في المملكة المتحدة. وحلّ في المركز الثالث، سليمان الحبيب، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية.

وشهدت دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً كبيراً في استثمارات الرعاية الصحية، ما أدى إلى تطورات رئيسة في القطاع، وانضمام قيادات جديدة إلى قائمة أقوى قادة الرعاية الصحية في الشرق الأوسط هذا العام، أبرزهم: ناصر الحقباني، وهو الرئيس التنفيذي لشركة الصحة القابضة في السعودية، والتي من المقرر نقل أصول وزارة الصحة إليها، لتدير مجموعات الرعاية الصحية في جميع أنحاء المملكة. كذلك رئيس مجموعة فقيه للرعاية الصحية، مازن فقيه، الذي قاد إدراج المجموعة في تداول السعودية في يونيو الماضي. وشهد القطاع، بقيادة حسن جاسم النويس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة (M42) إطلاق الشركة في أبريل العام الماضي في الإمارات، بعد اندماج مبادلة للرعاية الصحية مع شركة (جي 42 للرعاية الصحية).

ومن حيث القطاعات، هيمن قادة شركات الأدوية على التصنيف بـ33 قائداً، يليهم 31 قائداً في قطاع المستشفيات، و13 قائداً لشركات تعمل في قطاعات متنوعة، وخمسة رؤساء لكل من الشركات التي تعمل في قطاع الأجهزة الطبية وقطاع التكنولوجيا، وثلاثة قادة لسلاسل الصيدليات الكبرى.

ومن بين أول 10 قادة، هناك أربعة منهم يعملون في قطاع المستشفيات، بينما يقود أربعة آخرون شركات تدير عمليات متنوعة في القطاع.

كما قادت أليس يمين بويز، المديرة التنفيذية لاتحاد المستشفيات العربية، في أبريل الماضي، تعاون الاتحاد مع مركز جنيف للاستدامة، ومنظمة الصحة العالمية، لتحسين الاستدامة البيئية، والدعوة إلى تطوير أنظمة رعاية صحية مرنة. وفي مايو الماضي، أعلنت إيابو تينوبو كارتش، وهي الرئيسة التنفيذية لمركز سدرة للطب، عـن إطلاق أول برنامج لزراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم للأطفال في قطر، بالتعاون مع مستشفى فيلادلفيا للأطفال.

كما تعاون مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بقيادة الرئيس التنفيذي، ماجد الفياض، مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، في يوليو الماضي، لتطوير نظام تسلسل جيني جديد يُسمى نانو رينجر لتحديد الأمراض الوراثية الناتجة عـن طفرات غير معروفة.