انخفاض وفيات الحوادث المرورية في الفجيرة 83%

انخفض عدد وفيات الحوادث المرورية في إمارة الفجيرة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 83%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت إحصائية مرورية، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، وفاة شخص واحد نتيجة الحوادث المرورية خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل ست وفيات خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الحوادث المرورية المسجلة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 5947 حادثاً، تسببت في وفاة شخص وإصابة 92 شخصاً، راوحت إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة والبليغة، فيما تصدر شهر مايو الماضي عدد الحوادث المرورية، إذ سجل 1048 حادثاً، و21 إصابة.

وكان شهر يناير الأقل في تسجيل الحوادث المرورية، إذ بلغت 955 حادثاً نتج عنها 11 إصابة.

وتسعى القيادة العامة لشرطة الفجيرة إلى تحقيق أهداف استراتيجية وزارة الداخلية في تعزيز أمن الطرق، الأمر الذي أدى إلى خفض معدلات الحوادث، وتقليل الوفيات المرورية في الإمارة.

وذكرت شرطة الفجيرة، متمثلة في إدارة المرور والدوريات، أنها تسعى لتعزيز المسؤولية المجتمعية لدى السائقين وأفراد المجتمع، للحد من الحوادث المرورية، وبلوغ أعلى مستويات السلامة على الطريق، مضيفة أن الحملات المرورية مستمرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام المحلي، لحث السائقين على الابتعاد عن السلوك الخطر، تجنباً لوقوع الحوادث المرورية التي ينجم عنها خسائر في الأرواح والممتلكات، فضلاً عن تكثيف دوريات الضبط المروري لتوعية وضبط المخالفين، والعمل على نشر ثقافة احترام حقوق المشاة في المجتمع، والتوعية عبر الرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي، وإلقاء محاضرات التوعية.