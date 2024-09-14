«تاكسي دبي» تستحوذ على 300 لوحة جديدة

أعلنت شركة تاكسي دبي استحواذها على 300 لوحة جديدة في المزايدة الأخيرة التي طرحتها هيئة الطرق والمواصلات في دبي، لتعزز مكانتها الريادية كأكبر مشغل لمركبات الأجرة في إمارة دبي، مع زيادة العدد الإجمالي لمركبات الأجرة إلى 6000 مركبة، وارتفاع حصتها السوقية إلى 46%. ومن المتوقع أن يسهم الاستحواذ في تحقيق إيرادات إضافية بقيمة 100 مليون درهم سنوياً، بما يتواءم مع استراتيجية النمو للشركة.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي، منصور رحمة الفلاسي، إلى أن الاستحواذ على 300 لوحة جديدة يأتي في إطار خطط الشركة التوسعية في أسطولها الذي شهد خلال العام الجاري نمواً بنحو 10%، ليصل العدد الإجمالي لأسطول الشركة إلى نحو 9000 مركبة، بما فيها مركبات الأجرة والليموزين والحافلات والدراجات، ويرسّخ قوة مركزها المالي ومقدرتها على التوسّع والاستحواذ، وجاهزيتها لمواكبة الطلب على الخدمات، مع النمو السكاني الذي تشهده الإمارة.

وأكد الفلاسي أن الاستحواذ سيلعب دوراً مهماً في زيادة الإيرادات الإجمالية للشركة، بقيمة تصل إلى 100 مليون درهم سنوياً، بما يسهم في تعزيز المستهدفات الاستراتيجية لتاكسي دبي على صعيد الاستدامة المالية، من خلال دعم الربحية وتنمية الإيرادات والاستثمار، مشيراً إلى أن 25% من اللوحات التي تم الاستحواذ عليها ستخصص لمركبات الأجرة الكهربائية، بما يراعي أعلى معايير الحفاظ على البيئة، والوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050.

• 6000 مركبة عدد أسطول «تاكسي دبي» وحصتها السوقية 46%.