بمناسبة المولد النبوي الشريف.. «إقامة دبي» تعلن الأحد عطلة في مراكز «تصحيح أوضاع المخالفين»

أعلنت الادارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن يوم الأحد 12 ربيع الأول 1446 هجرية، الموافق 15 سبتمبر 2024 ميلادية، عطلة رسمية في مراكز تقديم خدمة تصحيح أوضاع المخالفين وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف.

جاء ذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن أجندة العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص للعام 2024. مؤكدةً أن جميع المراكز ستستأنف عملها بشكل طبيعي بعد العطلة يوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر 2024 من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءاً طيلة أيام الأسبوع ما عدا الجمعة من الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً من ثم الرابعة عصراً وحتى الثامنة مساءاً، في مركز تسوية أوضاع المخالفين بمنطقة العوير وفي 86 مركز آمر في مختلف مناطق إمارة دبي بحسب ساعات عمل تلك المراكز. داعية جميع المستفيدين من المبادرة إلى الاستفادة من المهلة المتاحة لتصحيح أوضاعهم قبل انتهاء الفترة المحددة للحملة.

تأتي هذه العطلة خلال مهلة تسوية أوضاع المخالفين، ضمن حملة "معاً نحو مجتمع أكثر أمناً" التي أطلقتها الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الأول من سبتمبر الجاري وتستمر لغاية نهاية أكتوبر؛ بهدف تسهيل إجراءات تصحيح أوضاع المقيمين في دولة الإمارات.

يُذكر أن الحملة تأتي في إطار التزام دولة الامارات بضمان أمن واستقرار المقيمين، مع تقديم الدعم والإرشاد لكافة الفئات المستهدفة.