محمد بن راشد وملك البحرين يبحثان تعزيز العمل المشترك

التقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، أخاه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة في مقر إقامته في أبوظبي، والذي يقوم بزيارة إلى الدولة.

وتبادل صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الأحاديث الودية حول ما يجمع دولة الإمارات ومملكة البحرين من علاقات أخوية متينة، وحرص مشترك على مواصلة ترسيخها لما فيه خير الشعبين الشقيقين.

كما تطرق اللقاء إلى ما تشهده علاقات التعاون بين البلدين من تقدم مستمر على جميع المستويات، وأهمية تعزيز العمل المشترك، بما يخدم أولويات التنمية في البلدين، وذلك في إطار الروابط الأخوية والرؤية المشتركة نحو تحقيق المزيد من التقدم والازدهار.