«دبي للأمن الإلكتروني» يطلق «سياسة دبي لتأمين الذكاء الاصطناعي»

أعلن «مركز دبي للأمن الإلكتروني»، إطلاق «سياسة دبي لتأمين الذكاء الاصطناعي»، في خطوة استباقية ورائدة على مستوى المنطقة، تهدف إلى تعزيز الثقة بحلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ودعم نموها وتطورها، ودرء المخاطر الأمنية الإلكترونية.

وجاء الكشف عن السياسة الجديدة في إطار مشاركة المركز، بصفته الشريك الرسمي للأمن السيبراني في «دبي للذكاء الاصطناعي والويب3» الذي تنظمه «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي والويب3» بدورته الأولى، بالتعاون مع «مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد» و«مركز دبي المالي العالمي»، الذي أقيم في مدينة جميرا يومي 11 و12 سبتمبر الجاري.

وقال الرئيس التنفيذي للمركز، يوسف الشيباني «يندرج إطلاق (سياسة تأمين الذكاء الاصطناعي) في إطار حرص (مركز دبي للأمن الإلكتروني) على الإسهام في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة للدولة، وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نحو جعل الإمارات رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031، من خلال السعي إلى تطوير منظومة متكاملة، توظف الذكاء الاصطناعي في المجالات الحيوية للدولة في ضوء استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031».

وأضاف الشيباني: «تشكل هذه السياسة نقلة نوعية في مسيرة المركز التي تسعى نحو تجسيد مستهدفات خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي على أرض الواقع، وفق توجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وهي تُعدُّ حجر أساس تدعم خريطة الطريق المرسومة، لتعزيز جودة الحياة في دبي، من خلال تبنّي الذكاء الاصطناعي في كل القطاعات والمجالات الحيوية، وذلك بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات الـ10 القادمة، وتعزيز موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم».

من جانبه، ذكر المدير التنفيذي لقطاع أنظمة وخدمات الأمن السيبراني بـ«مركز دبي الإلكتروني»، عامر شرف أن هذه السياسة تُعدُّ إضافة نوعية جديدة إلى حزمة المشاريع المبتكرة والسياسات التي يطلقها المركز، في إطار رسالته الرامية إلى إنشاء فضاء سيبراني آمن وموثوق، لدعم البنية التحتية الرقمية لإمارة دبي، ورؤيته التي تطمح إلى تعزيز مكانة دبي الرائدة عالمياً بمجال الأمن الإلكتروني.

وتكمن أهمية المبادرة في دورها الحيوي، والذي يتمحور حول تعزيز الثقة، ودعم نمو وتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي، إلى جانب حماية الابتكارات من التهديدات الإلكترونية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، والإسهام في جذب الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الإمارة.

ويتطلع المركز إلى مواكبة التوجه المتسارع نحو استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات الحياة، والتي باتت ركيزة أساسية، لتحقيق الابتكار، وبناء مجتمع واقتصاد المعرفة.

تجدر الإشارة إلى أن الحدث شهد مشاركة وحضور أكثر من 5000 من قادة الأعمال من 100 دولة، و500 مستثمر، ونحو 100 شركة عارضة، لاستكشاف أحدث التطورات في الذكاء الاصطناعي والويب3 والاقتصادات الرقمية، وفي إطار مبادرات المركز الداعمة للجهود الوطنية، الرامية إلى تعزيز مكانة إمارة دبي مركزاً عالمياً للابتكار.