150 الف درهم سلفة دون فوائد للمواطنين المقبلين على الزواج

أعلنت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي عن بدء التسجيل في المبادرات الست التابعة لبرنامج نمو الأسرة الإماراتية "نمو"، الذي يهدف إلى تعزيز تكوين الأسر واستقرارها، وذلك تماشياً مع "استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة" والرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، ويأتي البرنامج كجزء من الجهود المستمرة للدائرة لتعزيز الترابط الأسري ودعم الشباب المقبلين على الزواج والأسر حديثة التكوين من مواطني الإمارة.

وتتضمن المبادرات الست، سلفة الزواج الميسّر بدون فوائد بقيمة تصل إلى 150 ألف درهم، تُمنح للمواطنين المقبلين على الزواج، خصم من قيمة القرض السكني يصل إلى 40 ألف، تمديد فترة سداد القرض السكني، تمديد إجازة الأمومة للأمهات العاملات في القطاع الخاص، المساعدة الإيجارية للمتزوجين حديثاً بقيمة تصل إلى 75 ألف درهم، للمتزوجين حديثا ، والزيارات المنزلية.

وتم الإعلان عن فتح باب التسجيل خلال جلسة خاصة نظمتها الدائرة بحضور عدد من الشركاء والإعلاميين وكبار المسؤولين في الجهات الحكومية الداعمة للبرنامج. ويشمل برنامج "نمو الأسرة الإماراتية" مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى توفير الدعم اللازم للأسر في مختلف مراحل تكوينها، ابتداءً من قرار الزواج وحتى تحقيق الاستقرار الأسري. وقد تم تطوير المبادرات بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وهيئة أبوظبي للإسكان، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، لتعزيز تكامل الجهود بين الجهات المختلفة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمستفيدين.

وقال رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي: الدكتور مغير الخييلي، "يسعدنا اليوم الإعلان عن بدء استقبال طلبات الراغبين في الاستفادة من مبادرات برنامج "نمو الأسرة الإماراتية"، مضيفا " نحن نؤمن بأن تكوين أسرة مستقرة ومتماسكة هو أساس المجتمع المزدهر، وهذه المبادرات تعكس التزامنا بتعزيز جودة حياة الأسر الإماراتية من خلال تقديم دعم شامل يخفف من الأعباء المالية والاجتماعية." وأضاف: "برنامج “نمو الأسرة الإماراتية" يستند إلى قيمنا الأصيلة المستمدة من تراثنا وتقاليدنا، ويسعى لدعم الشباب المقبلين على الزواج بتقديم حلول عملية تساعدهم على تجاوز التحديات الاقتصادية التي قد تواجههم."

ودعت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي جميع المواطنين الراغبين في الاستفادة من المبادرات المتاحة إلى التقديم عبر منصة مِديم الإلكترونية، حيث يمكنهم الاطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بكل مبادرة وتقديم طلباتهم. للمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني medeem.gov.ae

تفاصيل المبادرات:

• سلفة الزواج الميسّر: تقدم هذه المبادرة سلفة زواج بدون فوائد بقيمة تصل إلى 150 ألف درهم، تُمنح للمواطنين المقبلين على الزواج كما سيكون بإمكان المستفيدين منها الحصول على خصم من إجمالي قيمة السلفة عند إنجاب طفلين، واستمرار الزواج لمدة خمسة أعوام بصورة مستقرة.

• تمديد إجازة الأمومة للأمهات العاملات في القطاع الخاص: تتيح هذه المبادرة للمواطنات العاملات في القطاع الخاص فرصة الحصول على إجازة أمومة ممتدة مساوية لإجازة الأمومة في القطاع الحكومي، مما يتيح للأمهات الجدد فترة راحة كافية لرعاية أطفالهن.

• الزيارات المنزلية للأمهات والآباء الجدد: تهدف هذه المبادرة إلى تقديم الدعم والإرشاد للأمهات والآباء الجدد خلال فترة ما بعد الولادة، مما يساعدهم على التعامل مع التحديات الجديدة بسهولة ويُسر.

• المساعدة الإيجارية للمتزوجين حديثاً: تقدم هذه المبادرة مساعدات إيجارية تصل إلى 75 ألف درهم سنويا للمتزوجين حديثا لمدة سنتين قابلة للتجديد حتى أربع سنوات، للمساعدة على استئجار منزل وفق شروط محدَّدة.

• خصم من قيمة القرض السكني: تمنح هذه المبادرة خصماً مالياً يصل إلى 30 ألف درهم من قيمة القرض السكني عند ولادة الأطفال الرابع والخامس و40 ألف عند ولادة الطفل السادس، وذلك لتخفيف التكاليف على الأسر.

• تمديد فترة سداد القرض السكني: تتيح هذه المبادرة للأزواج فرصة تمديد فترة سداد القروض السكنية عند إنجاب الأطفال الرابع والخامس والسادس لمدة تصل إلى تسعة سنوات، مما يساهم في تخفيف العبء المالي عليهم.