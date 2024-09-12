اعتباراً من اليوم.. أسطول "حافلات خضراء" يدخل الخدمة تدريجياً في أبوظبي

أعلن مركز النقل المتكامل "أبوظبي للتنقل" التابع لدائرة البلديات والنقل، عن إطلاق خدمة "الحافلات الخضراء" اعتباراً من اليوم الخميس، وذلك من خلال أسطول متطوّر من الحافلات التي تعمل بطاقة "الهيدروجين النظيف" والطاقة الكهربائية، مؤكدة أن هذه الخدمة تحقق تقدمًا كبيرًا في التزام الإمارة بالتقليل من بصمتها الكربونية وتعزيز جودة حياة سكانها.

وذكر المركز أن إطلاق أسطول الحافلات الصديقة للبيئة يبرز التزام إمارة أبوظبي بتبنّي التقنيات الخضراء الرائدة ضمن شبكة النقل العام، وتحديد مقاييس جديدة للتنقل الحضري المستدام، في خطوة ضمن خارطة طريق لبرنامج الحافلات الخضراء التي طورها "أبوظبي للتنقل" بهدف تحويل جزيرة أبوظبي إلى منطقة نقل عام أخضر بحلول عام 2030. وبحسب المركز تم إجراء دراسة تُعد الأولى من نوعها في أبوظبي والمنطقة ككل، كجزء من هذه الخطة الريادية - لتقييم نجاح وأداء الحافلات التي تعمل بالهيدروجين والكهرباء في المناخ المحلي والبيئة الحضرية. ونظرًا لمحدودية الأبحاث المتاحة في المنطقة، شملت هذه الدراسة التقييم الفني للحافلات المختلفة وأدائها بالتعاون مع مصنعي الحافلات الدوليين والحكومات والوكالات العالمية الرائدة في هذا المجال.

وأوضح المركز أن خدمة الحافلات الخضراء ستبدأ على المسار رقم 65 ما بين مارينا مول وشمس بوتيك في جزيرة الريم، منوهاً بأن برنامج الحافلات الخضراء في إمارة أبوظبي، يعد بمثابة خطة عمل شاملة لتقييم وتشغيل حافلات النقل العام في إمارة أبوظبي، لتقييم واختيار أفضل التكنولوجيا والحلول في مجال الهيدروجين والكهرباء وتقديمها لسكان وزوار إمارة أبوظبي بالتعاون مع الهيئات الحكومية الدولية ومصنعي الحافلات، بحيث تكون تلك الحلول أكثر ملاءمة للبيئة المحلية. ويتخلل البرنامج تمكين وتطوير مهارات وكفاءات إماراتية من خلال برامج تدريبية نوعية في مجال الحافلات الهيدروجينية والكهربائية، وبرامج تدريب عملية في كل من جمهورية كوريا وجمهورية الصين الشعبية