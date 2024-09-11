15 سبتمبر عطلة المولد النبوي لحكومة دبي

أصدرت "دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي" تعميماً بشأن عطلة المولد النبوي الشريف، يُفيد بتعطيل العمل في الهيئات والدوائر والمؤسسات بحكومة دبي يوم الأحد 12 ربيع الأول 1446، الموافق لـ 15 سبتمبر 2024، على أن يُستأنَف الدوام الرسمي يوم الإثنين 16 سبتمبر.

واستثنت الدائرة في تعميمها الهيئات والدوائر والمؤسسات التي لديها موظفين يعملون بنظام المناوبات أو ممن ترتبط وظائفهم بخدمة الجمهور أو إدارة مرافق الخدمات العامة، حيث تُقرر تلك الجهات مواعيد العمل لهذه الفئات من الموظفين بما يتناسب مع متطلباتها التشغيلية، وبما يضمن حسن سير العمل بمرافقها بانتظام خلال هذه العطلة.