الإمارات تتضامن مع المغرب وتعزّي في ضحايا الأمطار الغزيرة

أعربت دولة الإمارات، عن خالص تعازيها وتضامنها مع المملكة المغربية الشقيقة، في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مناطق عدة جنوب البلاد، جراء الأمطار الغزيرة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، ووقوع خسائر مادية جسيمة.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها للمملكة المغربية ولشعبها الشقيق، ولأهالي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.