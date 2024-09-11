أمام محمد بن راشد.. خمسة مفتشين قضائيين جُدد يؤدون اليمين القانونية

أمام صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أدى خمسة مفتشين قضائيين في دبي اليمين القانونية في دار الاتحاد بدبي.

وأعرب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للأعضاء الجُدد في جهاز التفتيش القضائي بدبي، عن تقديره لأدوارهم، وأمنياته لهم بالتوفيق في أداء مهامهم على الوجه الذي يكفل للمنظومة القضائية في الإمارة أعلى مستويات الكفاءة في إقامة قضاء سمته العدل والحيادية والاستقلالية التامة والموضوعية الكاملة، للوصول إلى أرقى مستويات الفاعلية في صون الحقوق بتطبيق دقيق لأحكام قضاء نزيه يصون حقوق الناس، ويحمي مصالحهم على أساس قانوني واضح.

ودعا سموّه المفتشين القضائيين الجُدد إلى أن يكونوا النموذج والقدوة في تنفيذ واجباتهم بأسلوب يدعم أعضاء السلطة القضائية، ويمكّنهم من القيام بمسؤولياتهم على أفضل نحو ممكن لخدمة المجتمع بشرائحه ومكوناته كافة، ومعاونتهم على تنمية مهاراتهم، ورصد جميع أوجه التطوير المطلوبة لمواكبة المستجدات في المجال القضائي، من أجل تأكيد تكامل عنصريّ السرعة والكفاءة في الفصل في النزاعات القضائية، وإقامة ميزان العدل.

وقد أدى اليمين القانونية أمام سموّه المفتشون القضائيون: أحمد يوسف عبداللطيف، ومحمد محمد عثمان، ومصطفى محمد محمود، وعمرو عبدالحكم إبراهيم، ومحمد أحمد عبد الونيس.

حضر أداء اليمين القانونية النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، ورئيس جهاز التفتيش القضائي في دبي، المستشار محمد مبارك السبوسي، وأمين عام المجلس القضائي في دبي، الأستاذ الدكتور عبدالله سيف السبوسي.