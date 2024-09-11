شرطة أبوظبي تمنع مركبات محددة من السير أثناء الضباب

دعت شرطة أبوظبي ملاك المركبات الثقيلة والشاحنات والحافلات وأصحاب الشركات ومسؤولي توزيع باصات العمال إلى تنبيه السائقين، وحثهم على الالتزام بقرار منع سير هذه الفئة من المركبات أثناء الضباب، وتعزيز الإجراءات الوقائية لتجنب وقوع الحوادث في مثل هذه الظروف الجوية، حفاظاً على سلامة الجميع.

كما دعت السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة والسرعات المحددة أثناء تشكل الضباب (80 كم/ساعة) وترك مسافة أمان كافية وعدم الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة.

وأكدت أنها تعمل على تنبيه السائقين إلى السرعات المتغيرة التي يغطيها الضباب عبر وسائل مبتكرة تحذيرية، تتضمن التنبيهات العاجلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمتابعين لحسابات شرطة أبوظبي، ورسائل الإنذار المبكر «الرسائل التحذيرية» في المناطق التي تخضع لتفعيل منظومة تخفيض السرعات، ويتم إرسالها عبر الهواتف الذكية مع بدء نزول الضباب الكثيف، وشاشات البوابات الذكية على جميع الطرق الخارجية والداخلية واللوحات الإرشادية الإلكترونية على يسار الطريق (الشواخص)، وأنظمة الضبط الآلي «تخفيض السرعات»، ومنظومة النقل العام «منع سير الحافلات والشاحنات أثناء خفض السرعات في الضباب»، و«الإضاءات الملونة» التي تتمثل في «الأحمر والأزرق» واللون «الأصفر».

وأكدت مديرية المرور والدوريات الأمنية أن تفعيل منظومة خفض السرعات خلال أوقات الضباب إجراء وقائي وقتي يهدف إلى الحد من الحوادث المرورية بسبب انعدام الرؤية على الطرق، ويتوجب على السائقين من تلقاء أنفسهم خفض السرعة إلى 80 كيلومتراً في الساعة عند مشاهدة نزول الضباب، لحماية أنفسهم ومستخدمي الطريق.