مجلس الإمارات للإعلام ينظم دخول نصف مليون عنوان خلال النصف الأول من 2024

أعلن مجلس الإمارات للإعلام عن السماح بدخول نصف مليون عنوان تقريباً إلى الدولة خلال النصف الأول من العام الحالي، مما يعكس التطور المستمر في قطاع النشر وسهولة الإجراءات الحكومية وسلاسة الخدمات الرقمية المقدمة من المجلس.

وأصدر المجلس أكثر من 46 ألف إذن تداول لمطبوعات بمختلف اللغات في الدولة، وأكثر من 1570 أذن طباعة لكتب محلية عربية وأجنبية بنسبة نمو 16% عن العام السابق، وأصدر موافقة على أكثر من 18 نص سينمائي، و32 نص مسرحي، و12 نص مسلسلات سيتم تصويرها في الدولة.

وأكدّ سعادة محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام التزام المجلس بتطوير بيئة إعلامية تنافسية، وزيادة الإنتاج الإبداعي بمختلف أشكاله، مع التأكد من الالتزام بالتشريعات والسياسات المعمول بها وذلك تماشياً مع رؤية المجلس بالريادة في قطاع الإعلام وخلق بيئة ممكنة متطورة وجاذبة في إطار قيم ومبادئ دولة الإمارات عبر توفير محتوى إعلامي هادف ومسؤول، يساهم في نشر لمعرفة ويعزز القيم الإيجابية في المجتمع.

وأشار سعادته أن صناعة الإعلام تشهد نمواً متسارعاً في دولة الإمارات مدعوماً بالتطورات التكنولوجية الحديثة، والسياسات الإعلامية المرنة، والخدمات الحكومية السريعة، والبنية التحتية المتطورة في دولة الإمارات وتوفر المرافق التي تحتاجها الشركات والمؤسسات الإعلامية، مؤكداً أن هذه العوامل ترسخ مكانة دولة الإمارات على الخريطة الإعلامية العالمية.

وتعكس هذه الإنجازات التي حققها مجلس الإمارات للإعلام زخم الإنتاج الفكري والمعرفي في دولة الإمارات، وقدرة المؤسسات الإعلامية على تنظيم كبرى الفعاليات ومعارض الكتب إلى الدولة، إضافة إلى توفر المرافق والبنية التحتية الإعلامية عالمية المستوى لاستقطاب وتصوير الأعمال التلفزيونية والسينمائية في الدولة.

ووافق مجلس الإمارات للإعلام على عرض 339 فيلم في دور السينما بنسبة نمو 7% عن العام السابق وبمجموع مشاهدات وصلت إلى أكثر من 6 مليون مشاهدة، وذلك بعد أن تمت متابعة هذه الأفلام من قبل فرق عمل متخصصة والتأكد من توافقها مع معايير المحتوى الإعلامي الواردة في قانون تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية.

كما سمح المجلس بتداول 73 لعبة إلكترونية بالتعاون والتنسيق مع شركات الألعاب الإلكترونية، وقد تم منحها التصنيف العمري المناسب حسب نظام التصنيف العمري المعتمد في الدولة.

وعلى صعيد التراخيص، أصدر المجلس 670 ترخيصاً إعلامياً للبث الإذاعي والتلفزيوني والصحف والمجلات، و230 ترخيصاً للإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أجرى المجلس أكثر من 3250 زيارة تفتيشية على المنشآت الإعلامية في الدولة.