وظائف شاغرة للمواطنين في "أبوظبي للدفاع المدني"

أعلنت هيئة أبوظبي للدفاع المدني عن فتح باب التقديم لوظائف شاغرة في خدمات الحماية المدنية، وتضمن وظيفة مفتش وقاية وسلامة.

وتضمنت شروط التوظيف التي حددتها الهيئة، أن يكون المتقدم متمتعاً بجنسية دولة الإمارات، وأن يكون لائقاً صحياً بحسب الفحص الطبي المقرر، وأن يكون حاصلاً على شهادة بكالوريوس أو دبلوم في الهندسة (الكهربائية – الميكانيكية – المعمارية- الكتروميكانيك- السلامة من الحريق)، وأنلا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة ولا يتجاوز 30 سنة، وأن يجتاز الفحوصات والمقابلات والاختبارات المقررة للوظيفة.

وللتسجيل يمكن الدخول على المنصة الذكية للتوظيف عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة.