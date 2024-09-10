«إقامة دبي»: 19.7 ألف طلب «تعديل وضع» خلال أسبوع

كشفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، أنها تلقت 19 ألفا و784 طلب «تعديل وضع» لمخالفين، خلال الأسبوع الأول من مهلة تسوية أوضاع المخالفين، وأكدت البت في 98.6% منها خلال 48 ساعة.

وأكدت «إقامة دبي» أن الحملة حققت نتائج ملموسة في معالجة وتسوية أوضاع المقيمين والزائرين الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم أو تجاوزوا مدة إقامتهم، التي تركز بدورها على الدور الإنساني للدولة في تعزيز الأمان المجتمعي وتحسين جودة الحياة. كما شهدت إقبالا واسعا وتعاونا مثمرا من الجهات الحكومية والشركاء.

وأكدت «إقامة دبي» أن المركز الرئيسي لتسوية الأوضاع في منطقة العوير شهد إقبالا كبيرا، حيث استقبل أكثر من 2393متعاملا خلال الأسبوع الاول، وهو ما يمثل 10.15% من إجمالي الطلبات في الإمارة.

كما أكدت تخصيص 60 منصة خدمة في مركز الخدمة بالعوير لاستقبال وتسريع معالجة الطلبات، والحد من الازدحام، فيما تجاوز عدد الطلبات التي تم التقديم عليها عبر منصة آمر 17 ألفا و391 طلبا.

وذكرت «إقامة دبي» أنها تعاونت مع مجموعة من القنصليات الأجنبية، لتقديم المساعدة في تسوية أوضاع مقيمين من جنسيات مختلفة، لافتة إلى مساهمة القنصليات في دعم المبادرة.

من جهته، أفاد مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في دبي، اللواء صلاح القمزي، بأن «الدعم الإعلامي القوي ساعد في تسريع الإنجازات وتحقيق نتائج ملموسة في وقت قصير».

وأضاف: «هدفنا هو الاستمرار في تقديم الدعم لكل من يحتاج إليه، وضمان أن تستفيد كل الفئات من هذه المبادرة في الوقت المحدد لها».