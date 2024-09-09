ولي عهد أبوظبي يصل إلى نيودلهي

وصل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى العاصمة الهندية نيودلهي في زيارة رسمية إلى جمهورية الهند الصديقة.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله إلى المطار، وزير التجارة والصناعة الهندي، بيوش غويال، حيث جرت لسموه مراسم استقبال رسمية، تم خلالها عزف السلامين الوطنيين لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند.

واستعرض سموه ثلة من حرس الشرف أدت التحية إلى سموه، بمشاركة فرق تراثية وثقافية أدت عروضاً حية، عكست عراقة وأصالة الموروث الثقافي لجمهورية الهند.

وصافح سموه عدداً من كبار الشخصيات والمسؤولين في الحكومة الهندية، ووزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وسفير الدولة لدى جمهورية الهند، الدكتور عبدالناصر جمال الشعالي.

ويُرافق سموه خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية الهند، وفد رسمي يضم وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووزير الاستثمار، محمد حسن السويدي، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية، خلدون خليفة المبارك، ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، أحمد جاسم الزعابي، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، سيف سعيد غباش.