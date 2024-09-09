بلدية دبي تجمّل تقاطع شارعي المطار والشيخ محمد بن زايد

أعلنت بلدية دبي عن استكمال مشروع تجميل وتخضير تقاطع شارع المطار وشارع الشيخ محمد بن زايد، مقدمةً أيقونة ترحب بزوار دبي بإطلالة عصرية رائعة تُضفي رونقاً فريداً يعكس جاذبية المدينة من الأعلى.

وحرصت البلدية على أن يتميز المشروع بتصميم فريد يعكس روح الحداثة ويراعي مبادئ الاستدامة، نظراً لأهمية التقاطع كأحد المعالم الأولى التي يراها الزوار القادمون إلى الإمارة.

وتضمن التصميم عبارات ترحيبية باللغتين العربية والإنجليزية، «أهلاً بكم في دبي»، ما يعزز الشعور بالتميز والترحيب لدى الزوار منذ لحظة وصولهم.

وأكد مدير عام بلدية دبي، داوود الهاجري، أن المشروع يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل دبي أفضل مدينة للحياة في العالم، كما يُجسد جهود البلدية المتواصلة لمضاعفة المساحات الخضراء في الإمارة وتعزيز جمالية المدينة بما يتماشى مع المعايير العالمية للاستدامة، مشيراً إلى أهمية مثل هذه المشاريع الحيوية في خلق بيئة جذابة للزوار والمقيمين في الإمارة على حد سواء.

وقال: «يُعدّ المشروع واحداً من سلسلة مشاريع تنفذها البلدية في إطار تخضير وتجميل الإمارة، وهو يُسهم في تعزيز جاذبية دبي وتميزها في تقديم بيئة متوازنة تجمع بين التطور العمراني وتراعي عناصر الاستدامة البيئية».

وتابع: «نواصل تنفيذ مشاريع تهدف إلى زيادة الغطاء النباتي، وإضفاء لمسة جمالية تُسهم في تعزيز مكانة دبي وحضورها العالمي».

ويغطي مشروع تجميل وتخضير تقاطع شارع المطار وشارع الشيخ محمد بن زايد مساحة تزيد على 360 ألف متر مربع، وبكُلفة إجمالية بلغت 26 مليون درهم، ما يجعله من أكبر المشاريع التجميلية في الإمارة.

وقد تميز التصميم بعناصر جمالية لافتة تضمنت استخدام الحصى الملوّنة والإضاءة الليلية المبتكرة، ما أضفى تجربة بصرية مميزة للزوار سواء خلال الليل أو النهار. وبفضل تنسيق الألوان المدروس، يتمكن المسافرون من الاستمتاع بجمال المشروع على مدار اليوم، وتمثل عناصر الإضاءة أحد الملامح التي تضيف للمنطقة أجواء ساحرة تُبرز تميزها وتفردها.

وشمل المشروع منظومة زراعية تجميلية متنوّعة، حيث جرى زراعة 50 ألف شجرة ونبتة، إلى جانب مجموعة متنوّعة من الشجيرات ومغطيات التربة بأنواع مختلفة تم اختيارها بعناية لتضفي تنوّعاً نباتياً يثري المشهد الجمالي. كما تم تصميم أسوار نباتية مبتكرة تُضفي لمسات حيوية على التصميم وتُعزز من جاذبيته البصرية، وتم دعمه بأنظمة ريّ حديثة ومتطورة تعمل على تحسين كفاءة استخدام المياه وضمان استدامة النباتات على المدى الطويل لتحقيق التوازن بين الجمال الطبيعي والاستدامة.

وتعتزم البلدية تنفيذ المزيد من المشاريع الزراعية التجميلية لإبراز جمال وتفرّد دبي، وتعزيز مكانتها وجهة سياحية عالمية بمعايير غير مسبوقة.

وتسهم هذه المبادرات في إضفاء طابع جمالي متفرّد على المدينة، وترسخ جاذبيتها الحضرية، بما يتماشى مع رؤيتها المستقبلية للنمو والتميز.