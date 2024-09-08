حمدان بن محمد: "مترو دبي" يجسد طموح الإمارة والجرأة في اتخاذ القرار والسرعة في التنفيذ

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، في تدوينة على منصة "إكس": "برؤية محمد بن راشد وفي 9 / 9 / 2009 انطلقت الرحلة الأولى لمترو دبي … كان المشروع استثنائياً بكافة المقاييس فهو أول مشروع من نوعه في المنطقة وسجل أرقاماً قياسية عالمية .. بدأت مسيرته بـ 20 ألف راكب يومياً، ليرتفع إلى أكثر من 730 ألف راكب يومياً ... هذا المشروع يجسد طموح دبي والجرأة في اتخاذ القرار والسرعة في التنفيذ".

وختم سموه بالقول: "شكراً فريق هيئة الطرق والمواصلات على جهودكم ومشاريعكم التي ترسخ مكانة دبي كنموذج عالمي في مجال التنقل المستدام ".