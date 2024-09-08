بلدية دبي تكشف عن مشروع تجميلي يحوّل تقاطع شارع المطار وشارع الشيخ محمد بن زايد إلى لوحة فنية

في إطار التزام بلدية دبي بتعزيز المظهر الجمالي للمدينة وإبراز تفردها وتألقها كوجهة عالمية متميزة، أعلنت البلدية عن استكمال مشروع تجميل وتخضير تقاطع شارع المطار وشارع الشيخ محمد بن زايد، مقدمةً أيقونة ترحب بزوار دبي بإطلالة عصرية رائعة تُضفي رونقاً فريداً يعكس جاذبية المدينة من الأعلى.

وحرصت بلدية دبي على أن يتميز المشروع بتصميم فريد يعكس روح الحداثة ويراعي مبادئ الاستدامة، نظراً لأهمية هذا التقاطع كأحد المعالم الأولى التي يراها الزوار القادمون إلى الإمارة، حيث تضمن التصميم عبارات ترحيبية باللغتين العربية والإنجليزية، "أهلاً بكم في دبي"، ما يعزز الشعور بالتميز والترحيب لدى الزوار منذ لحظة وصولهم.



أكد مدير عام بلدية دبي داوود الهاجري، أن هذا المشروع يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في جعل دبي أفضل مدينة للحياة في العالم، كما يُجسد جهود البلدية المتواصلة لمضاعفة المساحات الخضراء في الإمارة وتعزيز جمالية المدينة بما يتماشى مع المعايير العالمية للاستدامة، مشيراً إلى أهمية مثل هذه المشاريع الحيوية في خلق بيئة جذابة للزوار والمقيمين في الإمارة على حد سواء. وقال الهاجري: "يُعدّ هذا المشروع واحداً من ضمن سلسلة مشاريع تنفذها بلدية دبي في إطار تخضير وتجميل الإمارة، حيث يُسهم المشروع في تعزيز جاذبية دبي وتميزها في تقديم بيئة متوازنة تجمع بين التطور العمراني وتراعي عناصر الاستدامة البيئية، لذا، نواصل تنفيذ مشاريع تهدف إلى زيادة الغطاء النباتي وإضفاء لمسة جمالية تُسهم في تعزيز مكانة دبي وحضورها العالمي".

يغطي مشروع تجميل وتخضير تقاطع شارع المطار وشارع الشيخ محمد بن زايد مساحة تزيد عن 360,000 متر مربع، وبتكلفة إجمالية بلغت 26 مليون درهم، ما يجعله من أكبر المشاريع التجميلية في الإمارة. وقد تميز التصميم بعناصر جمالية لافتة تضمنت استخدام الحصى الملوّنة والإضاءة الليلية المبتكرة، مما أضفى تجربة بصرية مميزة للزوار سواء خلال الليل أو النهار. وبفضل تنسيق الألوان المدروس، يتمكن المسافرون من الاستمتاع بجمال المشروع على مدار اليوم، حيث تمثل عناصر الإضاءة إحدى الملامح التي تضيف للمنطقة أجواءً ساحرة تُبرز تميزها وتفردها.



وشمل المشروع منظومة زراعية تجميلية متنوعة، حيث جرى زراعة 50,000 شجرة ونبتة إلى جانب مجموعة متنوعة من الشجيرات ومغطيات التربة بأنواع مختلفة تم اختيارها بعناية لتضفي تنوعاً نباتياً يثري المشهد الجمالي. كما تم تصميم أسوار نباتية مبتكرة تُضفي لمسات حيوية على التصميم وتُعزز من جاذبيته البصرية، وتم دعمه بأنظمة ريّ حديثة ومتطورة تعمل على تحسين كفاءة استخدام المياه وضمان استدامة النباتات على المدى الطويل لتحقيق التوازن بين الجمال الطبيعي والاستدامة.

وتعتزم بلدية دبي تنفيذ المزيد من المشاريع الزراعية التجميلية لإبراز جمال وتفرّد دبي ويعزز مكانتها كوجهة سياحية عالمية بمعايير غير مسبوقة. تسهم هذه المبادرات في إضفاء طابع جمالي متفرّد على المدينة، وترسخ جاذبيتها الحضرية، بما يتماشى مع رؤيتها المستقبلية للنمو والتميز.