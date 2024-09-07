9 خطوات لتحديث بيانات مستفيدي الدعم الاجتماعي وعلاوات بدل التضخم من "تنمية المجتمع"
حددت وزارة تنمية المجتمع، 9 خطوات لتحديث بيانات المستفيدين من الدعم الاجتماعي وعلاوات بدل التضخم من وزارة تنمية المجتمع، الذين لديهم تغيير في الوضع الاجتماعي أو المالي.
وتضمنت الخطوات التسع مع يلي:
- الدخول على موقع وزارة تنمية المجتمع www.mocd.gov.ae.
- اختر خدماتنا/ الخدمات الذكية.
- اختر خدمات الدعم الاجتماعي.
- قم بتحديد الخدمة التي تحتاج إلى تحديث البيانات فيها.
- قم بتسجيل الدخول إلى حسابك عبر إدخال الهوية الإماراتية أو الدخول من خلال الهوية الرقمية.
- اختر "ملفاتي" من القائمة.
- اختر رقم الطلب وادخل على تعديل المعلومات ثم استكمل البيانات مع إرفاق المستندات المطلوبة.
- اضغط على الإقرار واقرأ التعهد وتأكد من صحة ودقة المعلومات قبل الموافقة والحفظ.
- اضغط على "تقديم" لاستكمال الطلب.
وأوضحت الوزارة أنه لمزيد من الاستفسارات يمكن التواصل عبر الرقم 800623.
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