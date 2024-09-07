9 خطوات لتحديث بيانات مستفيدي الدعم الاجتماعي وعلاوات بدل التضخم من "تنمية المجتمع"

حددت وزارة تنمية المجتمع، 9 خطوات لتحديث بيانات المستفيدين من الدعم الاجتماعي وعلاوات بدل التضخم من وزارة تنمية المجتمع، الذين لديهم تغيير في الوضع الاجتماعي أو المالي.

وتضمنت الخطوات التسع مع يلي:

الدخول على موقع وزارة تنمية المجتمع www.mocd.gov.ae. اختر خدماتنا/ الخدمات الذكية . اختر خدمات الدعم الاجتماعي . قم بتحديد الخدمة التي تحتاج إلى تحديث البيانات فيها . قم بتسجيل الدخول إلى حسابك عبر إدخال الهوية الإماراتية أو الدخول من خلال الهوية الرقمية . اختر "ملفاتي" من القائمة . اختر رقم الطلب وادخل على تعديل المعلومات ثم استكمل البيانات مع إرفاق المستندات المطلوبة . اضغط على الإقرار واقرأ التعهد وتأكد من صحة ودقة المعلومات قبل الموافقة والحفظ . اضغط على "تقديم" لاستكمال الطلب .

وأوضحت الوزارة أنه لمزيد من الاستفسارات يمكن التواصل عبر الرقم 800623.