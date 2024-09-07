"طرق ومواصلات دبي" تدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة

واصلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي جهودها في دعم ومساندة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارة، من خلال إشراكهم في المبادرات والمشاريع التي تنفذها، لتؤكد بذلك التزامها بتعزيز دور مثل هذه المشاريع في الاقتصاد المحلي للإمارة.

وقدمت الهيئة خلال عام 2023 الدعم لـ41 شركة صغيرة ومتوسطة، بإجمالي 218 تعاملاً وبنسبة زيادة بلغت 47% مقارنة بعام 2022، الذي سجل 148 تعاملاً فقط.

وقال أحمد محبوب، المدير التنفيذي للقطاع الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، إن الهيئة قدمت لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حزمة من الامتيازات تضمنت تسهيلات في الضمانات الابتدائية ورسوم وثائق المناقصات، وذلك بهدف تعزيز مشاركتهم في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وأضاف أن الهيئة تعمل حالياً على دراسة مبادرات جديدة لمنح امتيازات إضافية للشركات الصغيرة والمتوسطة، سيتم الإعلان عنها قريبا، وذلك تأكيداً على التزامها المستمر بدعم هذا القطاع الحيوي.

ونوه إلى تنوع مجالات التعاون بين الهيئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تشمل قطاعات حيوية مثل الطرق، وتكنولوجيا المعلومات، والضيافة، والحراسة، والأمن، إذ تقوم "الطرق والمواصلات" بدعوة الشركات الصغيرة والمتوسطة للتقديم على جميع المشاريع التي تطرحها، مع منح الأولوية لتلك التي تتوافق مؤهلاتها مع احتياجات تلك المشاريع.

وأوضح، أن دعم الهيئة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لا يقتصر على العقود والمشتريات فقط، بل يشمل أيضاً مجالات أخرى مثل الاستثمار، مشيرا إلى أن من بين المبادرات التي أطلقتها الهيئة في هذا الإطار، توفير مساحات في محطات الحافلات لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف دعم مشاريع الشباب.

وتتيح هيئة الطرق والمواصلات للشركات الصغيرة والمتوسطة الاطلاع على الفرص المتاحة من خلال موقعها الإلكتروني، وإنشاء حساب عليه، يمكن تلك الشركات من الوصول إلى نظام إدارة الموردين والمستثمرين، ومتابعة خطط المناقصات المستقبلية.